Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τοποθετήθηκε πλέξιγκλας πίσω από τον πάγκο των «πράσινων» (pic)

Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη των τελικών της GBL, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να διεκδικούν το τρόπαιο του πρωταθλητή σε μία ακόμη μεγάλη μονομαχία των «αιωνίων».

Η πρώτη αναμέτρηση της σειράς είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (3/6) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται όσο πλησιάζει το τζάμπολ.

Λίγες ώρες πριν από το πρώτο παιχνίδι των τελικών, οι υπεύθυνοι του γηπέδου προχώρησαν σε επιπλέον παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε ειδικό προστατευτικό πλέξιγκλας πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, με στόχο να περιοριστεί το ενδεχόμενο ρίψης αντικειμένων προς την αποστολή των φιλοξενούμενων κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

