Stoiximan GBL: Τα «πράσινα» milestones

Το ενδιαφέρον όλων των φίλων του μπάσκετ πλέον έχει στραφεί στους τελικούς του πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να είναι σε θέση «μάχης».

Πέρα, όμως, από τα ομαδικά επιτεύγματα των δύο, υπάρχουν και τα ατομικά για τα οποία η Stoiximan GBL ενημέρωσε λεπτομερώς.

Αναλυτικά:

«Έναν πόντο χρειάζεται ο Βασίλης Τολιόπουλος για να φτάσει τους 2.000 στη Stoiximan GBL. Έφτασε τους 1.999 σε 258 αγώνες έχοντας μέσο όρο καριέρας τους 7,74.

FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ

Ο Εργκίν Άταμαν γίνεται ο 2ος της λίστας των προπονητών με τις περισσότερες σειρές τελικών στην ιστορία του Παναθηναϊκού AKTOR. Θα τον κοουτσάρει για τρίτη φορά σε αυτήν τη φάση ξεπερνώντας τους Λευτέρη Σούμποτιτς, Αργύρη Πεδουλάκη και Τσάβι Πασκουάλ που είχαν από δύο τέτοιες παρουσίες στον «πράσινο» πάγκο. Η κορυφή της λίστας είναι όμως απρόσιτη με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να έχει 12 σειρές τελικών με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Ντίνος Μήτογλου μπήκε μέσα από το Game 2 των ημιτελικών στη 10άδα των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR με τα περισσότερα παιχνίδια στη Stoiximan GBL. Έφτασε τα 193 και ξεπέρασε τον Τζέιμς Γκιστ που είχε 192.

Ο Τζέριαν Γκραντ με τις έξι ασίστ που είχε στον 2ο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, έγινε ο 12ος συνολικά παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR και ο 4ος ξένος του που έφτασε και ξεπέρασε τις 300».