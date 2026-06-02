· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Stoiximan GBL: Τα «πράσινα» milestones

Η ώρα για τους τελικούς πλησιάζει και οι «πράσινοι» γράφουν τη δική τους ιστορία με τα δικά τους, ατομικά, επιτεύγματα.

Stoiximan GBL: Τα «πράσινα» milestones
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ενδιαφέρον όλων των φίλων του μπάσκετ πλέον έχει στραφεί στους τελικούς του πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να είναι σε θέση «μάχης».

Πέρα, όμως, από τα ομαδικά επιτεύγματα των δύο, υπάρχουν και τα ατομικά για τα οποία η Stoiximan GBL ενημέρωσε λεπτομερώς.

Αναλυτικά:

«Έναν πόντο χρειάζεται ο Βασίλης Τολιόπουλος για να φτάσει τους 2.000 στη Stoiximan GBL. Έφτασε τους 1.999 σε 258 αγώνες έχοντας μέσο όρο καριέρας τους 7,74.

FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ

Ο Εργκίν Άταμαν γίνεται ο 2ος της λίστας των προπονητών με τις περισσότερες σειρές τελικών στην ιστορία του Παναθηναϊκού AKTOR. Θα τον κοουτσάρει για τρίτη φορά σε αυτήν τη φάση ξεπερνώντας τους Λευτέρη Σούμποτιτς, Αργύρη Πεδουλάκη και Τσάβι Πασκουάλ που είχαν από δύο τέτοιες παρουσίες στον «πράσινο» πάγκο. Η κορυφή της λίστας είναι όμως απρόσιτη με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να έχει 12 σειρές τελικών με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Ντίνος Μήτογλου μπήκε μέσα από το Game 2 των ημιτελικών στη 10άδα των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR με τα περισσότερα παιχνίδια στη Stoiximan GBL. Έφτασε τα 193 και ξεπέρασε τον Τζέιμς Γκιστ που είχε 192.

Ο Τζέριαν Γκραντ με τις έξι ασίστ που είχε στον 2ο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, έγινε ο 12ος συνολικά παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR και ο 4ος ξένος του που έφτασε και ξεπέρασε τις 300».

COMMENTS
LATEST NEWS
13:39 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Αποκαλύφθηκε η νέα εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2026-’27

13:31 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: «Ματιές» σε Μπετανκόρ - Οι δυσκολίες της περίπτωσής του

13:09 CHAMPIONS LEAGUE

Παναθηναϊκός για Γουέμπλεϊ: «Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο» (pic)

13:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Νέος προπονητής της Λίβερπουλ ο Ιραόλα»

12:56 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ξεπέρασε τα 15.000 μέλη ο Ερασιτέχνης τη σεζόν 2025-2026

12:49 GREEK BASKET LEAGUE

Παπανικολάου: «Θα έχει το κίνητρο ο Παναθηναϊκός, όπως το είχαμε και εμείς πέρσι»

12:40 GREEK BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Τα «πράσινα» milestones

12:22 GREEK BASKET LEAGUE

Χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός στον πρώτο τελικό - Όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας

12:16 SUPER LEAGUE

«Ανοιχτός» ο Χατζηδιάκος για τον Παναθηναϊκό: «Αν μου ταιριάζει το πλάνο...» - Τι είπε για Νίστρουπ

12:16 GREEK BASKET LEAGUE

Stoixima GBL: Πράσινη «υπεροπλία» στους τελικούς

12:13 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τοποθετήθηκε πλέξιγκλας πίσω από τον πάγκο των «πράσινων» (pic)

11:55 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ολομέτωπη επίθεση Καραπαπά σε ΕΠΟ και Λανουά - «Το πρωτάθλημα αρχίζει μέσα στο σκοτάδι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας