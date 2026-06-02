Stoixima GBL: Πράσινη «υπεροπλία» στους τελικούς

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για μία ακόμα σειρά τελικών ελληνικού πρωταθλήματος, με την ομάδα του «τριφυλλιού» να έχει την παράδοση με το μέρος του.

H Stoiximan GBL ετοιμάζεται για την 33η σειρά τελικών της και οι δύο «αιώνιοι» θα αναμετρηθούν για 23η φορά στην ιστορία.

Οι «πράσινοι» κέρδισαν τις 13 και οι «ερυθρόλευκοι» τις εννιά από αυτές τις 22 σειρές.

Πρόκειται για ένα από τα οχτώ ζευγάρια τελικών στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος ενώ οι δρόμοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR διασταυρώνονται σε αυτούς για 18η συνεχόμενη φορά, σε σεζόν στις οποίες συνυπήρξαν και μπορούσαν να τεθούν αντιμέτωποι.

Ο Ολυμπιακός θα είναι παρών για 26η φορά στους τελικούς της Stoiximan GBL, εξακολουθώντας πάντως να έχει αρνητικό πρόσημο σε αυτές τις σειρές, αφού κέρδισε 11 και έχασε 14.

Τα αποτελέσματα του όμως στις σειρές τελικών είναι σχεδόν απόλυτα ισορροπημένα αφού μετρούν 54 νίκες και 55 ήττες σε αυτήν τη φάση των playoffs.

Το πλεονέκτημα έδρας δεν είναι τόσο σημαντικό γι’ αυτόν αφού από τις 13 σειρές τελικών στις οποίες αγωνίστηκε με αυτό, έχασε τις πέντε, όλες με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR και τελευταία το 2017.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αγωνιστεί για 30ή φορά στους τελικούς από τους οποίους απουσίασε μόνο το 1994, το 1997 και το 2002 ενώ βέβαια το 2020 δεν έγιναν τα playoffs.

Από τις 29 παρουσίες του στους τελικούς, μέτρησε 20 κερδισμένες σειρές και τίτλους, πηγαίνοντας κόντρα στο μειονέκτημα της έδρας σε 5/12 σειρές στις οποίες αναγκάστηκε να το διαχειριστεί.

Τα κατάφερε, σε όλες τις σειρές με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, το 1999, το 2009, το 2011, το 2013 και το 2017.

