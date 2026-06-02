ΟΦΗ: «Ματιές» σε Μπετανκόρ - Οι δυσκολίες της περίπτωσής του

Ο ΟΦΗ συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, έχοντας ανοιχτά αρκετά μέτωπα τόσο στην επίθεση όσο και στην αμυντική γραμμή.

Ένα από τα ονόματα που έχουν απασχολήσει τους ανθρώπους της κρητικής ομάδας είναι αυτό του Χεφτέ Μπετανκόρ, ο οποίος προέρχεται από μία εξαιρετική χρονιά στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Ο Ισπανός επιθετικός, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από την παρουσία του στον Πανσερραϊκός και στη συνέχεια αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακός, αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός στην Αλμπαθέτε.

Οι επιδόσεις του στη La Liga 2 ήταν εντυπωσιακές, καθώς ολοκλήρωσε τη χρονιά με 14 γκολ σε 38 συμμετοχές, αποτελώντας έναν από τους πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς της κατηγορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διοικούντες του ΟΦΗ πραγματοποίησαν επαφές με την πλευρά του Ολυμπιακού, προκειμένου να διερευνήσουν τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας.

Δύσκολη υπόθεση λόγω των προτεραιοτήτων του παίκτη

Παρά το ενδιαφέρον των Κρητικών, η περίπτωση του Μπετανκόρ παρουσιάζει σημαντικό βαθμό δυσκολίας.

Ο 31χρονος επιθετικός δεν υπολογίζεται να παραμείνει στο ρόστερ του Ολυμπιακού, ωστόσο βασική του επιθυμία είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία, αξιοποιώντας την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε στη δεύτερη κατηγορία.

Για τον λόγο αυτό, το όνομά του παραμένει στη μεταγραφική λίστα του ΟΦΗ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ουσιαστική εξέλιξη.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον Χρήστο Σιέλη

Παράλληλα, οι άνθρωποι των Κρητικών εξακολουθούν να βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Χρήστος Σιέλης, ο οποίος αποτελεί βασικό στόχο για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τις επαφές να συνεχίζονται προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή.