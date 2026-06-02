Ολυμπιακός: Αποκαλύφθηκε η νέα εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2026-’27

Η νέα εντός έδρας φανέλα του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-’27 αποκαλύφθηκε από την Adidas μέσω του επίσημου site της εταιρείας.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνίζονται με μια εμφάνιση που παραμένει πιστή στην ιστορική ταυτότητα του συλλόγου, παρουσιάζοντας ωστόσο διαφοροποιήσεις σε σχέση με την περσινή έκδοση.

Συγκεκριμένα, η νέα φανέλα διατηρεί το κλασικό μοτίβο του Ολυμπιακού, αλλά διαθέτει περισσότερες και πιο λεπτές ερυθρόλευκες ρίγες.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο της στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Παράλληλα, η φανέλα είναι ήδη διαθέσιμη προς πώληση μέσω του επίσημου καταστήματος της Adidas, με την τιμή της να ανέρχεται στα 100 ευρώ.