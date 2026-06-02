«Ο Γκουαρδιόλα είπε όχι στον Μπέκαμ»

Η Ίντερ Μαϊάμι προσέγγισε τον Πεπ Γκουαρδίολα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της αλλά ο έμπειρος τεχνικός αρνήθηκε την πρόταση.

«Ο Γκουαρδιόλα είπε όχι στον Μπέκαμ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από 10 χρόνια παρουσίας στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα γύρισε σελίδα στην καριέρα του αποφασίζοντας να αποχωρήσει από την αγγλική ομάδα και πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση νέας επαγγελματικής «στέγης», αφού πρώτα κάνει ένα μικρό.. διάλλειμα όπως έχει δηλώσει ο ίδιος.

Σύμφωνα με το «yahoosports», μία από τις ομάδες που τον προσέγγισε και έκανε και πρόταση, είναι η Ίντερ Μαϊάμι. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θέλησε να κάνει το «μπαμ» με την μεταγραφή του κορυφαίου τεχνικού και να θυμίσει κάτι από… Μπαρτσελόνα με τον Λιονέλ Μέσι στο ρόστερ.

Ο Καταλανός τεχνικός απέρριψε την πρόταση της Ίντερ Μαϊάμι, εξηγώντας ότι έχει μεγάλη ανάγκη το διάλειμμα και τόνισε μάλιστα στον Μπέκαμ, ότι χάνει τον χρόνο του, στην προσπάθεια να τον πείσει.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Γκουαρδιόλα είπε όχι στον Μπέκαμ»

13:50 GREEK BASKET LEAGUE

ΜΠΙΦ: Αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς του πρωταθλήματος - LIVE από το Telekom Center

13:39 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Αποκαλύφθηκε η νέα εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2026-’27

13:31 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: «Ματιές» σε Μπετανκόρ - Οι δυσκολίες της περίπτωσής του

13:09 CHAMPIONS LEAGUE

Παναθηναϊκός για Γουέμπλεϊ: «Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο» (pic)

13:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Νέος προπονητής της Λίβερπουλ ο Ιραόλα»

12:56 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ξεπέρασε τα 15.000 μέλη ο Ερασιτέχνης τη σεζόν 2025-2026

12:49 GREEK BASKET LEAGUE

Παπανικολάου: «Θα έχει το κίνητρο ο Παναθηναϊκός, όπως το είχαμε και εμείς πέρσι»

12:40 GREEK BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Τα «πράσινα» milestones

12:22 GREEK BASKET LEAGUE

Χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός στον πρώτο τελικό - Όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας

12:16 SUPER LEAGUE

«Ανοιχτός» ο Χατζηδιάκος για τον Παναθηναϊκό: «Αν μου ταιριάζει το πλάνο...» - Τι είπε για Νίστρουπ

12:16 GREEK BASKET LEAGUE

Stoixima GBL: Πράσινη «υπεροπλία» στους τελικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας