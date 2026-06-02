«Ο Γκουαρδιόλα είπε όχι στον Μπέκαμ»

Μετά από 10 χρόνια παρουσίας στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα γύρισε σελίδα στην καριέρα του αποφασίζοντας να αποχωρήσει από την αγγλική ομάδα και πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση νέας επαγγελματικής «στέγης», αφού πρώτα κάνει ένα μικρό.. διάλλειμα όπως έχει δηλώσει ο ίδιος.

Σύμφωνα με το «yahoosports», μία από τις ομάδες που τον προσέγγισε και έκανε και πρόταση, είναι η Ίντερ Μαϊάμι. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θέλησε να κάνει το «μπαμ» με την μεταγραφή του κορυφαίου τεχνικού και να θυμίσει κάτι από… Μπαρτσελόνα με τον Λιονέλ Μέσι στο ρόστερ.

Ο Καταλανός τεχνικός απέρριψε την πρόταση της Ίντερ Μαϊάμι, εξηγώντας ότι έχει μεγάλη ανάγκη το διάλειμμα και τόνισε μάλιστα στον Μπέκαμ, ότι χάνει τον χρόνο του, στην προσπάθεια να τον πείσει.