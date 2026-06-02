Επίσημο: Επέστρεψε στον Πανσερραϊκό ο Τσιμπανάκος

Ο Πανσερραϊκός βρήκε τον νέο του αθλητικό διευθυντή.

Την πορεία προς την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία ξεκινά ο Πανσερραϊκός, βάζοντας ψηλά τον πήχη για τη νέα σεζόν.

Οι Σερραίοι ανακοίνωσαν πως ο Ευριπίδης Τσιμπανάκος επανήλθε στην ομάδα μετά από τρία χρόνια, αναλαμβάνοντας τη θέση του αθλητικού δειυθυντή.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την συνεργασία της με τον Ευριπίδη Τσιμπανάκο, ο οποίος είναι και πάλι μετά από τρία χρόνια στην ομάδα μας, στο ποδοσφαιρικό του “σπίτι” και αναλαμβάνει τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή/Sport Director. Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Τάσος Καζίας, αναφερόμενος στην επιστροφή του κ. Τσιμπανάκου δήλωσε: “Ξεκινάμε από σήμερα μαζί με τον Ευριπίδη την πορεία για την επιστροφή της ομάδας μας στην Super League”.

Ο Ευριπίδης Τσιμπανάκος είναι γεννημένος στις 26/02/1984 στον Βόλο, έχει υπάρξει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής αγωνιζόμενος σε Ολυμπιακού Βόλου, Ακράτητο, Προοδευτική, Αστέρα Τρίπολης, Παναχαϊκή, Ιωνικό, ΑΟ Χανιά, ΑΟ Τρίκαλα και στην συνέχεια από το 2014 και έπειτα έχοντας διοικητικό ρόλο, έχει συμβάλει στις επιτυχίες πολλών ομάδων, μεταξύ των οποίων προφανώς, στην επιστροφή της ομάδας μας στην Super League το 2023 με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως και στην άνοδο της ΑΕΛ και της Καλαμάτας, από την οποία αποχώρηση πριν από λίγο χρονικό διάστημα.

Ο Ευριπίδης Τσιμπανάκος δήλωσε στο panserraikosfc.gr: “Ο Πανσερραϊκός αποτελεί για μένα ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην πορεία μου και λόγω της ιδιαίτερης σχέσης μου με τον Πρόεδρο Τάσο Καζία και λόγω της ζεστασιάς και του οικογενειακού κλίματος που εκπέμπει η ομάδα και φυσικά γιατί δεν ξεχνάω όσα μαγικά ζήσαμε μαζί και με τον κόσμο. Νιώθω σαν να μην πέρασε μία ημέρα. Να είναι σίγουροι όλοι ότι θα δουλέψουμε, έτσι ώστε σε λίγους μήνες ο Πανσερραϊκός να είναι και πάλι εκεί που ανήκει, στην Super League”».

