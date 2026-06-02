Εθνική Ελλάδας: Μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο για το Nations League

Στο γήπεδο της Τούμπας μεταφέρεται η «έδρα» του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος το ερχόμενο φθινόπωρο. Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου θα εγκατασταθεί στη συμπρωτεύουσα τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να δώσει δύο καθοριστικές αναμετρήσεις για το Nations League.

Το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τα δύο σπουδαιότερα παιχνίδια της Ελλάδας στον όμιλο: Την 1 Οκτωβρίου η γαλανόλευκη αντιμετωπίζει την Ολλανδία και στις 4 Οκτωβρίου την Γερμανία.

Τελευταία φορά που η Εθνική αγωνίστηκε στην Τούμπα ήταν το 2021 στον αγώνα με την Γεωργία για τα Προκριματικά του Μουντιάλ.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για τον ορισμό στο γήπεδο της Τούμπας των αγώνων της Εθνικής Ανδρών στο UEFA Nations League με την Ολλανδία (Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 21:45) και την Γερμανία (Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 21:45).