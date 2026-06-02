Παναθηναϊκός: Ατομικό ξανά για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο
Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος προπονήθηκαν ατομικά μια μέρα πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό και η συμμετοχή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Με σημαντικά προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR για τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό (3/6, 21:00).
Οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν για μια ακόμα ημέρα ατομικό πρόγραμμα προπόνησης στο Telekom Center Athens και η συμμετοχή τους στο Game 1 της σειράς είναι εξαιρετικά αμφίβολη.
Όλοι οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν.