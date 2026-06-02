Αταμάν: «Θα αποφασίσουμε πριν το Game 1 για τον Σλούκα, δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε ενόψει του πρώτου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και διευκρίνησε την κατάσταση με τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο. 

Γιάννης Κουβόπουλος

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό την Τετάρτη (3/6, 21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο ΣΕΦ και θέλει να πετύχει το break, για να πάρει προβάδισμα στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε ενόψει του Game 1 και στάθηκε στην κατάσταση των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου.

«Και οι δύο κάνουν θεραπεία τώρα. Ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα παίξει. Ο Σλούκας θα προσπαθήσει πριν τον αγώνα το πρωί. Θα δούμε πως θα πάει και θα αποφασίσουμε πριν το παιχνίδι και για το ελληνικό ρόστερ», ανέφερε για τους δύο Έλληνες παίκτες.

