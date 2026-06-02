Μουντιάλ 2026: Χωρίς προβλήματα η αποστολή της Τουρκίας

Την αποστολή με την οποία θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ανακοίνωσε η Τουρκία, με τον Βιτσέντζο Μοντέλα να καταλήγει στους 26 ποδοσφαιριστές που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στη διοργάνωση.

Η τουρκική ομάδα θα αγωνιστεί στον 4ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Παραγουάη, με στόχο την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ.

Ανάμεσα στις επιλογές του Ιταλού τεχνικού ξεχωρίζουν τα ονόματα των Αρντά Γκιουλέρ, Κενάν Γιλντίζ και Χακάν Τσαλχάνογλου, οι οποίοι αναμένεται να αποτελέσουν τα βασικά «όπλα» της Τουρκίας στη διοργάνωση.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι δύο μεγαλύτεροι σύλλογοι της χώρας έχουν ισχυρή εκπροσώπηση στην αποστολή, καθώς έξι ποδοσφαιριστές προέρχονται από τη Φενέρμπαχτσε και άλλοι έξι από τη Γαλατάσαραϊ.

Με ένα μείγμα εμπειρίας και νεανικού ταλέντου, η Τουρκία φιλοδοξεί να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει μια θέση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αποστολή της Τουρκίας:

Τερματοφύλακες:

Αλτάι Μπαγιντίρ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μερτ Γκιουνόκ (Φενέρμπαχτσε), Ουγκουρτσάν Τσακίρ (Γαλατάσαραϊ)

Αμυντικοί:

Αμπντουλκερίμ Μπαρντακσί (Γαλατάσαραϊ), Ερέν Ελμαλί (Γαλατάσαραϊ), Τσαγκλάρ Σουγιουντζού (Φενέρμπαχτσε), Μερτ Μουλντούρ (Φενέρμπαχτσε), Φερντί Καντιόγλου (Μπράιτον), Μερίχ Ντεμιράλ (Αλ Αχλί), Οζάν Καμπάκ (Χόφενχαϊμ), Σαμέτ Ακαϊντίν (Ρίζεσπορ), Ζεκί Τσέλικ (Ρόμα)

Μέσοι:

Χακάν Τσαλχάνογλου (Ίντερ), Ισμαήλ Γιουρτσέκ (Φενέρμπαχτσε), Κααν Αγιάν (Γαλατάσαραϊ), Ορκούν Κοκτσού (Μπεσίκτας), Σαλίχ Οζκάν (Ντόρτμουντ)

Επιθετικοί:

Αρντά Γκιουλέρ (Ρεάλ Μαδρίτης), Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους), Κερέμ Ακτούρκογλου (Φενέρμπαχτσε), Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ (Γαλατάσαραϊ), Γιουνούς Αγκιούν (Γαλατάσαραϊ), Τσαν Ουζούν (Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Ντενίζ Γκιουλ (Πόρτο), Ιρφάν Τσαν Καβετσί (Κασίμπασα), Ογκούζ Αϊντίν (Φενέρμπαχτσε)

