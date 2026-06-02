Επίσημο: Γουνδουλάκης και Ξουρής αναλαμβάνουν το τμήμα Scouting του ΟΦΗ

Όπως ήταν ήδη γνωστό το τελευταίο διάστημα, ο ΟΦΗ προχώρησε και επίσημα στην ενίσχυση του τμήματος scouting.

Με κάθε επισημότητα πλέον ο Φανούρης Γουνδουλάκης και ο Δημήτρης Ξουρής αποτελούν μέλη του τμήματος scouting του ΟΦΗ.

Μια εξέλιξη που ήταν γνωστή εδώ και αρκετό διάστημα και πλέον πήρε επίσημη μορφή μέσω της ανακοίνωσης της κρητικής ΠΑΕ, η οποία συνεχίζει τη στελέχωση νευραλγικών πόστων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι δύο νέοι συνεργάτες διαθέτουν σημαντική εμπειρία από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και καλούνται να συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου παρακολούθησης και αξιολόγησης ποδοσφαιριστών του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι ο Φανούρης Γουνδουλάκης και ο Δημήτρης Ξουρής θα στελεχώσουν το τμήμα scouting της ομάδας μας.

Ο Φανούρης Γουνδουλάκης, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, κάτοχος διπλώματος UEFA A, εντάχθηκε το 2019 στο τμήμα scouting της ΠΑΕ ΑΕΚ, όπου παρέμεινε για έξι χρόνια και με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 2023. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι πρότινος, ανήκε στο τμήμα scouting της ακαδημίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

O Δημήτρης Ξουρής είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα Performance Analysis, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και κάτοχος διπλώματος UEFA Β.

Αποτέλεσε έναν από τους συνεργάτες του Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ τη σεζόν 2022-23, στο τέλος της οποίας οι «κιτρινόμαυροι» κατέκτησαν το νταμπλ, μένοντας συνολικά στην ΑΕΚ για τρία χρόνια, από το 2022 ως το 2025.

Επίσης έχει εργαστεί ως scout στις ΠΑΕ ΑΕΛ, Ιωνικό, Λαμία, Πανιώνιο και Παναχαϊκή.

Φανούρη και Δημήτρη, καλώς ήρθατε στην οικογένεια του ΟΦΗ!»

