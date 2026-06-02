Αποκάλυψη πρώην επιθετικού της Γκενκ: «Αυτό είναι το σχέδιο για Καρέτσα»

Ο πρώην επιθετικός της Γκενκ, Μπομπ Πέτερς, πιστεύει ότι η Μίλαν θέλει να προλάβει τον ανταγωνισμό και να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα πριν εκτοξευθεί η αξία του.

Οι «ροσονέρι» βρίσκονται αυτή την περίοδο σε μεταβατική φάση μετά τη σοκαριστική ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με την οποία οι Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, Ίγκλι Τάρε, Τζόρτζιο Φουρλάνι και Τζέφρι Μονκάντα αποχώρησαν από τα πόστα τους έπειτα από την απογοητευτική κατάληξη της σεζόν.

Παρόλα αυτά, η ανάγκη για ενίσχυση του ρόστερ παραμένει και, εφόσον ο Ραλφ Ράνγκνικ αναλάβει την ομάδα, θεωρείται πιθανό να συνεχίσει το ενδιαφέρον για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, έναν ποδοσφαιριστή που η Μίλαν παρακολουθεί εδώ και αρκετό καιρό.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο «MilanNews», ο πρώην διεθνής Βέλγος και παλαίμαχος επιθετικός της Γκενκ, Μπομπ Πέτερς, μίλησε για τον νεαρό Έλληνα μεσοεπιθετικό και το ενδιαφέρον της ιταλικής ομάδας.

Πώς βλέπετε το ενδιαφέρον της Μίλαν για τον Καρέτσα; Είναι έτοιμος να αντέξει το βάρος μιας ομάδας όπως η Μίλαν;

«Νομίζω ότι ο Καρέτσας είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Είναι νέος, ταλαντούχος και πιστεύω ότι έχει τις δυνατότητες να αγωνιστεί στη Μίλαν.

Αν όμως με ρωτάτε αν είναι ήδη έτοιμος να είναι βασικός στους “ροσονέρι”, έχω κάποιες αμφιβολίες.

Πιστεύω ότι μπορεί να είναι ένας παίκτης που θα προσφέρει άμεσα μέσα από το ροτέισον. Σε ένα ή δύο χρόνια, όμως, μπορεί σίγουρα να εξελιχθεί σε βασικό τόσο στη Serie A όσο και στη Μίλαν».

Άρα θεωρείτε ότι αξίζει να επενδύσει η Μίλαν από τώρα;

«Νομίζω πως αυτό ακριβώς είναι το πλάνο της Μίλαν. Να τον αποκτήσει τώρα, γιατί αν περιμένει έναν ή δύο ακόμη χρόνους, η τιμή του θα αυξηθεί σημαντικά.

Αν καταφέρουν να τον πάρουν άμεσα και να τον εξελίξουν τα επόμενα δύο χρόνια, θα έχουν στα χέρια τους έναν πραγματικά πολύ δυνατό ποδοσφαιριστή».

Σας θυμίζει κάποιον παλιότερο Βέλγο ποδοσφαιριστή; Είναι ένας παίκτης που μοιάζει πάντα να βρίσκει τον σωστό χώρο για την τελική πάσα. Την περασμένη σεζόν μοίρασε 18 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ο Κέβιν Ντε Μπρόινε είχε 15 στην τελευταία του χρονιά στη Γκενκ (2011-12).

«Είναι ένας πολύ τεχνικός, γρήγορος και ευέλικτος παίκτης. Ο Ντε Μπρόινε ήταν περισσότερο σπρίντερ, πιο δυνατός σωματικά και φυσικά ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς στην ιστορία της Premier League».

Οι συγκρίσεις είναι πάντα δύσκολες, αλλά και οι δύο έχουν την ικανότητα να "σπάνε" τις γραμμές του αντιπάλου...

«Ναι, και ο Καρέτσας μπορεί να διασπάσει τις γραμμές άμυνας. Είναι πολύ καλός στο ένας εναντίον ενός, διαθέτει εξαιρετική αντίληψη του παιχνιδιού και πολύ καλή τελική πάσα.

Μπορεί επίσης να σκοράρει, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο προσόν του.

Η πραγματική του δύναμη είναι η τεχνική του κατάρτιση. Ξέρει να προστατεύει και να ελέγχει την μπάλα, κάνοντας τη ζωή των αντιπάλων του ιδιαίτερα δύσκολη».