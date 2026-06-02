Παναθηναϊκός AKTOR: Φαρίντ αντί Γκριγκόνις για τους τελικούς με Ολυμπιακό

Σε αλλαγή στη λίστα των ξένων ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL προχώρησε ο Παναθηναϊκός AKTOR, με τον Κένεθ Φαρίντ να παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις.

Οι «πράσινοι» διατηρούσαν ακόμη μία διαθέσιμη αλλαγή και ανέμεναν την εξέλιξη της κατάστασης του Αμερικανού σέντερ. Ο Φαρίντ κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε από το Game 5 με τη Βαλένθια και τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Με δεδομένη την επιστροφή του, το «τριφύλλι» ενεργοποίησε την τελευταία αλλαγή που είχε στη διάθεσή του, εντάσσοντας τον Φαρίντ στη λίστα των ξένων και αφήνοντας εκτός τον Γκριγκόνις.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τη σειρά των ημιτελικών με τον ΠΑΟΚ, οι «πράσινοι» είχαν αντικαταστήσει τον Τσέντι Όσμαν με τον Φαρίντ, ο οποίος τότε βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της αποθεραπείας του. Πλέον, ο Αμερικανός σέντερ επιστρέφει στη λίστα, αυτή τη φορά αντί του Γκριγκόνις, και αποτελεί μία ακόμη επιλογή στη θέση «5» δίπλα στον Ματίας Λεσόρ.

Η οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR για τους τελικούς της Stoiximan GBL αποτελείται από τους Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τι Τζέι Σορτς.

Από τους οκτώ ξένους που έχουν δηλωθεί, σε κάθε αναμέτρηση της σειράς θα μπορούν να βρίσκονται στην τελική 12άδα οι έξι.