Εθνική πόλο ανδρών: Οι κλήσεις του Βλάχου ενόψει Σίδνεϊ

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος κάλεσε 21 αθλητές για την έναρξη της προετοιμασίας της Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των Ανδρών, εν όψει της συμμετοχής της στην τελική φάση που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (22-26/7).

Η πρώτη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 10:00 το πρωί στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Όμως, οι αθλητές του Απόλλωνα Σμύρνης και του ΝΟ Βουλιαγμένης θα παρουσιαστούν την επόμενη μέρα από τη λήξη των υποχρεώσεών τους στη σειρά των μικρών τελικών, για τις θέσεις 3-4 στη Waterpolo League Ανδρών και του Ολυμπιακού, την επομένη της επιστροφής τους από το Final-4 του Champions League.

Αναλυτικά οι κλήσεις

Ολυμπιακός: Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας, Μάνος Ζερδεβάς, Κώστας Κάκκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος.

Παναθηναϊκός: Κώστας Γκιουβέτσης, Δημήτρης Σκουμπάκης, Άρης ΧαλυβόπουλοςΒουλιαγμένη: Μάνος Ανδρεάδης, Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς.

Απόλλων Σμύρνης: Νίκος Γαρδίκας, Χρήστος Λασκαρίδης, Νίκος Μητράκης.

Πανιώνιος: Ανδρέας Μπιτσάκος.

Φερεντσβάρος: Στέλιος Αργυρόπουλος.

Μαρσέιγ: Στάθης Καλογερόπουλος.

USC: Απόστολος Γεωργαράς.