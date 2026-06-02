ΑΕΚ: Συμφώνησε με τον Μέλβιν η «Ένωση» - Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Αμερικανός

Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Κλίβελαντ Μέλβιν, ο οποίος θα παραμείνει στην Ελλάδα, αλλά θα αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα της «Ένωσης».

Ο 34χρονος Αμερικανός φόργουορντ (2,03 μ.) θα παραμείνει στην Ελλάδα, αλλά θα κατηφορίσει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.

Ο Μέλβιν πραγματοποίησε θετική παρουσία με τον ΠΑΟΚ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Οι δύο πλευρές δεν θα συνεχίσουν μαζί, με την ΑΕΚ να κινείται άμεσα για την απόκτησή του και να καταλήγει σε συμφωνία με τον έμπειρο παίκτη.

Στην GBL, ο Μέλβιν αποτέλεσε τον τρίτο σκόρερ του ΠΑΟΚ, έχοντας 12 πόντους ανά αγώνα, με μικρή διαφορά από τον Ντίμσα που ολοκλήρωσε τη χρονιά με 12,1 πόντους.

Εξαιρετική ήταν η παρουσία του στο FIBA Europe Cup, όπου αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ της ομάδας με 14,6 πόντους ανά παιχνίδι, πίσω μόνο από τον Μπριν Ταϊρί (17,9). Παράλληλα, ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητά του από την περιφέρεια, καταγράφοντας ποσοστό 50,6% στα τρίποντα.

Με την προσθήκη του Μέλβιν, η ΑΕΚ ενισχύει σημαντικά τις επιλογές της στις θέσεις των φόργουορντ, αποκτώντας έναν παίκτη που άφησε θετικές εντυπώσεις στην πρώτη του χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Πριν από την παρουσία του στην Ελλάδα, ο Αμερικανός φόργουορντ είχε αγωνιστεί σε αρκετές χώρες και πρωταθλήματα, μεταξύ των οποίων η G-League, το Μεξικό, η Ουγγαρία, η Ταϊλάνδη, ο Λίβανος, η Κροατία, το Ισραήλ, η Πολωνία και η Πορτογαλία.