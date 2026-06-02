Τελέστηκε η κηδεία του άτυχου Μάριου Οικονόμου

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ποδοσφαίρου αποχαιρέτησαν τον Μάριος Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης στα Ιωάννινα, την ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου πλήθος κόσμου βρέθηκε για να τον συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία.

Το παρών στην κηδεία έδωσαν συγγενείς, στενοί φίλοι και πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν και πρώην συμπαίκτες του, οι οποίοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους οικείους του.

Η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου προκάλεσε θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με ανθρώπους που τον γνώρισαν εντός και εκτός γηπέδων να κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο και επαγγελματία.

