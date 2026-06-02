«Θέλει να κάνει δικό της τον Λεβαντόφσκι η Φενέρμπαχτσε»

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε και επίσημα το φετινό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη ανωτερότητα που έδειξε η ομάδα του Χάνσι Φλικ σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, στα 37 του χρόνια, είχε κυρίως δευτερεύοντα ρόλο στα πλάνα του Γερμανού τεχνικού. Ο Πολωνός σε 28 συμμετοχές στη La Liga κατάφερε να σημειώσει 13 γκολ και να μοιράσει 3 ασίστ.

Λίγες ημέρες μετά την αποθέωση για την κατάκτηση του τίτλου, ο έμπειρος επιθετικός έριξε τίτλους τέλους στη θητεία του στους «μπλαουγκράνα». Με ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Λεβαντόφσκι ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον σύλλογο, στέλνοντας ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη προς τον ισπανικό σύλλογο, τον πρόεδρο Τζουάν Λαπόρτα, αλλά και ολόκληρη την Καταλονία.

Πλέον, ο κορυφαίος φορ ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, με την Τουρκία να φαντάζει ως ο πιθανότερος προορισμός του, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό. Ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος πέτυχε συνολικά 120 γκολ σε τέσσερις σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, έχει στα χέρια του μια μυθική πρόταση συμβολαίου από την Φενέρμπαχτσε που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, συν επιπλέον μπόνους.

Η προσφορά αυτή βέβαια δεν προέρχεται επίσημα από τη διοίκηση της Φενέρμπαχτσε, αλλά από τον Χακάν Σαφί, ενός εκ των δύο υποψηφίων για την προεδρία του τουρκικού συλλόγου, ενόψει των εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τις 6 και 7 Ιουνίου.