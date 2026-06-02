Δεν προλαβαίνει τα φιλικά της Εθνικής ο Γιαννούλης - Αποχώρησε από την αποστολή

Απρόοπτο προέκυψε με τον Δημήτρη Γιαννούλη, καθώς ο διεθνής αριστερός μπακ δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις μυϊκές ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν και τέθηκε εκτός συνέχειας της προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας.

Ο Γιαννούλης συνέχισε να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στα δύο επερχόμενα φιλικά παιχνίδια κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία.

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να αποδεσμευτεί σήμερα από την υπόλοιπη αποστολή, προκειμένου να ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης και να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η κατάστασή του.