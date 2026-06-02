Φορτούνης: «Απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένειά μου»

Ο Κώστας Φορτούνης εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του, τονίζοντας πως η απόφασή του να γυρίσει στην ομάδα ήταν ουσιαστικά μονόδρομος.

Παράλληλα, υπογράμμισε την επιθυμία του να τη δει πρωταγωνίστρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, ενώ δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να συναντήσει ξανά τον κόσμο της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Φορτούνη:

«Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω και άλλα».

Για τη σχέση του με την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια:

«Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα επαφές με όλους, παίκτες και διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα, ήταν μονόδρομος για μένα».

Για τους στόχους της νέας σεζόν:

«Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή».

Για τον κόσμο:

«Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα».