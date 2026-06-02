· Ολυμπιακός

Φορτούνης: «Απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένειά μου»

Ο Κώστας Φορτούνης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την επιστροφή του, τονίζοντας πως η απόφαση να γυρίσει στην ομάδα ήταν κάτι που επιθυμούσε έντονα.

Φορτούνης: «Απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένειά μου»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κώστας Φορτούνης εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του, τονίζοντας πως η απόφασή του να γυρίσει στην ομάδα ήταν ουσιαστικά μονόδρομος.

Παράλληλα, υπογράμμισε την επιθυμία του να τη δει πρωταγωνίστρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, ενώ δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να συναντήσει ξανά τον κόσμο της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Φορτούνη:

«Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω και άλλα».

Για τη σχέση του με την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια:

«Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα επαφές με όλους, παίκτες και διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα, ήταν μονόδρομος για μένα».

Για τους στόχους της νέας σεζόν:

«Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή».

Για τον κόσμο:

«Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα».

COMMENTS
LATEST NEWS
20:15 NBA

Μαρκ Τέιτουμ για NBA Europe: «Είμαστε στο τελικό στάδιο για μια λίγκα που θα λανσαριστεί το 2027»

20:01 SUPER LEAGUE

Φορτούνης: «Απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένειά μου»

19:45 SUPER LEAGUE

Παρελθόν από την Κηφισιά ο Νταβίντ Σιμόν

19:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου

19:19 GREEK BASKET LEAGUE

Τολιόπουλος: «Μετά την αποτυχία στην EuroLeague, θέλουμε το πρωτάθλημα και για τον κόσμο»

19:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Κονατέ υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης»

19:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δεν προλαβαίνει τα φιλικά της Εθνικής ο Γιαννούλης - Αποχώρησε από την αποστολή

18:50 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Φορτούνη

18:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Θέλει να κάνει δικό της τον Λεβαντόφσκι η Φενέρμπαχτσε»

18:43 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Προανήγγειλε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη

18:31 ΣΠΟΡ

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 7-9: Έκαναν το 3-1 και κατέκτησαν το πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκες»

18:23 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Συμφώνησε με τον Μέλβιν η «Ένωση» - Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Αμερικανός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας