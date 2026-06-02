Μαρκ Τέιτουμ για NBA Europe: «Είμαστε στο τελικό στάδιο για μια λίγκα που θα λανσαριστεί το 2027»

Το πρότζεκτ του NBA Europe εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χώρο. Ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα, αποκαλύπτοντας ότι η δημιουργία της νέας ευρωπαϊκής λίγκας βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο του σχεδιασμού της.

Παράλληλα, τόνισε πως ο στόχος είναι η διοργάνωση να κάνει επίσημα το ντεμπούτο της το 2027, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τους επερχόμενους τελικούς του ΝΒΑ:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τους τελικούς που έρχονται. Θα υπάρχει όγδοος πρωταθλητής τα τελευταία 8 χρόνια, κάτι που αποτελεί ρεκόρ. Οι Νικς επιστρέφουν σε τελικούς μετά το 1999 και, οι Σπερς μετά το 2014. Θα είναι τεράστια η σειρά των τελικών. Θα υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον απ' όλο τον κόσμο. Υπάρχει ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά που δεσπόζει. Θα υπάρξουν εκδηλώσεις στη Βραζιλία, το Μεξικό».

Για το NBA Europe:

«Είμαστε στο τελικό στάδιο για τη δημιουργία μιας λίγκας που θα λανσαριστεί το 2027 με τη συνεργασία της FIBA. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πρόοδο που υπάρχει και με τις εξελίξεις στην Ευρώπη».

Θεωρούμε πως η λίγκα θα αναβαθμίσει το ευρωπαίο μπάσκετ και θα ωφελήσει τις ομάδες, αλλά και τον κόσμο. Θα είναι η μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τους τελευταίους μήνες υπάρχουν και διαφορετικοί επενδυτές με τους οποίους μιλάμε. Περιμένουμε τελικές προτάσεις μέχρι το τέλος του μήνα. Είμαστε ικανοποιημένοι με το χτίσιμο της νέας λίγκας και ανυπομονούμε για αυτό».