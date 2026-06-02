Οριστικό: Στην ΑΕΚ ο Ζουμπκόφ! - Πέρασε τα ιατρικά ο Ουκρανός, έστειλα τα έγγραφα η Τραμπζονσπόρ

Ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ θα πρέπει πλέον να θεωρείται παίκτης της ΑΕΚ, καθώς το deal με την Τράμπζονσπορ έχει ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο τα τυπικά για την επισημοποίησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα της Τραπεζούντας απέστειλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία που απαιτούνταν για να προχωρήσει η μεταγραφή του Ουκρανού μεσοεπιθετικού στην «Ένωση».

Παράλληλα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι Ζουμπκόφ ολοκλήρωσε επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις, γεγονός που ουσιαστικά κλείνει και το τελευταίο ζήτημα που ήταν σε εκκρεμότητα.

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση, με την οποία η ΑΕΚ θα επιβεβαιώσει την απόκτηση του 28χρονου ποδοσφαιριστή. Αυτή αναμένεται, εκτός απροόπτου, την Τετάρτη (03/06).

Να θυμίσουμε ότι deal της ΑΕΚ με την Τραμπζονσπόρ «έκλεισε» στα 6.000.000 ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, ήτοι μέχρι το 2030.