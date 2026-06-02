Παρελθόν από την Κηφισιά ο Νταβίντ Σιμόν

Η συνεργασία της Κηφισιάς με τον Νταβίντ Σιμόν ολοκληρώνεται έπειτα από δύο σεζόν, καθώς το συμβόλαιο του έμπειρου Ισπανού δεξιού μπακ δεν θα ανανεωθεί.

Ο 37χρονος αμυντικός αποχωρεί από τα Βόρεια Προάστια έχοντας σημαντική συμβολή τόσο στην άμεση επιστροφή της ομάδας στη Super League όσο και στην περσινή της πορεία. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 28 συμμετοχές και μία ασίστ, αποτελώντας αναντικατάστατο στέλεχος της ομάδας στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς.

Συνολικά, στη διετή παρουσία του στην Κηφισιά, ο Σιμόν φόρεσε τη φανέλα του συλλόγου σε 57 αναμετρήσεις, σημειώνοντας τρία γκολ. Ο ποδοσφαιριστής από τα Κανάρια Νησιά είχε προηγουμένως αγωνιστεί για τρία χρόνια στη Λαμία.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Νταβίντ Σιμόν, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε την τελευταία διετία, καθότι εξελίχθηκε σε ένα κομμάτι μείζονος σημασίας στις μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου. Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».