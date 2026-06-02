«Ο Ιμπόν Ναβάρο αναλαμβάνει τον Ερυθρό Αστέρα»

Ο Ερυθρός Αστέρας φαίνεται πως βρήκε τον αντικαταστάτη του Σάσα Ομπράντοβιτς, με τα σερβικά δημοσιεύματα να φέρνουν τον Ιμπόν Ναβάρο προ των πυλών του Βελιγραδίου. Ο Ισπανός τεχνικός, που ολοκληρώνει την θητεία του στη Μάλαγα, όπου κατέκτησε δύο συνεχόμενα BCL, φέρεται να έχει συμφωνήσει οριστικά με τους «ερυθρόλευκους». Σύμφωνα με το Meridian Sport, απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για να επισημοποιηθεί η έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.