Ολυμπιακός: Στο προσκήνιο ο Αντριά Πεδρόσα για τα αριστερά

Το όνομα του Αντριά Πεδρόσα βρίσκεται στο μεταγραφικό «κάδρο» του Ολυμπιακού, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Ισπανία, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν λύσεις για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς τους ενόψει της νέας σεζόν.

Η αναζήτηση αριστερού μπακ αποτελεί μία από τις προτεραιότητες των Πειραιωτών για το καλοκαίρι και ο 28χρονος ποδοσφαιριστής συγκαταλέγεται στα ονόματα που έχουν έρθει στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες.

Ο Πεδρόσα, γεννημένος στις 13 Μαΐου 1998, ανήκει στη Σεβίλλη, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Έλτσε με τη μορφή δανεισμού. Εκεί είχε ενεργό ρόλο, καταγράφοντας 31 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Όπως αναφέρουν τα ίδια ρεπορτάζ, η Σεβίλλη αναζητά έσοδα μετά το αδιέξοδο στις συζητήσεις για την πώληση του συλλόγου στον Σέρχιο Ράμος, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες οικονομικές κινήσεις και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Καταλανός αμυντικός επιστρέφει στη Σεβίλλη μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του, καθώς η Έλτσε, παρότι διατηρεί οψιόν αγοράς ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, δεν σκοπεύει να την ενεργοποιήσει. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Πεδρόσα δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια με τη Σεβίλλη και γνωρίζει καλά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο συνεργάστηκε τη σεζόν 2023-24. Στο διάστημα παρουσίας του στην ομάδα της Ανδαλουσίας κατέγραψε 75 συμμετοχές, τρία γκολ και πέντε ασίστ, ενώ νωρίτερα αγωνίστηκε στην Εσπανιόλ, με απολογισμό 120 συμμετοχές, επτά γκολ και 13 ασίστ.