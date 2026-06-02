Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Πουαριέ: Υπέστη ρήξη Αχιλλείου ο Γάλλος

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι δυσοίωνες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό που υπέστη ο Βενσάν Πουαριέ.

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Πουαριέ: Υπέστη ρήξη Αχιλλείου ο Γάλλος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι δυσοίωνες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό που υπέστη ο Βενσάν Πουαριέ στον ημιτελικό της τουρκικής λίγκας ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και την Εφές.

Ο Γάλλος σέντερ της Αναντολού χωρίς κάποια επαφή με αντίπαλο έπεσε σφαδάζοντας στο παρκέ και οι εξετάσεις που έκανε σήμερα έδειξαν πως υπέστη ρήξη αχιλλείου.

Ο 32χρονος άσος θα υποβληθεί σύντομα σε επέμβαση και η επιστροφή του στη δράση αναμένεται σε 8-9 μήνες, πράγμα που σημαίνει πως θα χάσει τουλάχιστον το πρώτο μισό της επόμενης περιόδου.

Πρόκειται για τον δεύτερο πολύ σοβαρό τραυματισμό για σέντερ της Εφές μέσα στη σεζόν, καθώς τον Οκτώβριο είχε υποστεί ρήξη χιαστού ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Ο Πουαριέ είχε φέτος 8 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε περίπου 18 λεπτά ανά αγώνα στην EuroLeague.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:28 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Γουνδουλάκης και Ξουρής αναλαμβάνουν το τμήμα Scouting του ΟΦΗ

16:07 GREEK BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι δεν έχει σημασία το πλεονέκτημα έδρας»

15:57 GREEK BASKET LEAGUE

Μήτογλου: «Θα πέσουν κορμιά και θα γίνουν μάχες - Ο πιο σκληρός θα επιβιώσει»

15:45 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Χωρίς προβλήματα η αποστολή της Τουρκίας

15:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Novibet στηρίζει για 2η χρονιά το THI Summer Youth Academy, φέρνοντας παιδιά κοντά στον αθλητισμό

15:40 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σε ξενοδοχείο η αποστολή πριν τους τελικούς με τον Ολυμπιακό

15:35 GREEK BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Θα αποφασίσουμε πριν το Game 1 για τον Σλούκα, δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος»

15:27 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ατομικό ξανά για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο

15:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Πουαριέ: Υπέστη ρήξη Αχιλλείου ο Γάλλος

15:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο για το Nations League

15:15 CHAMPIONS LEAGUE

Απίστευτη στήριξη στον Γκάμπριελ: «Εκτοξεύτηκαν» οι πωλήσεις της φανέλας του μετά το χαμένο πέναλτι

15:08 ONSPORTS

Όχι άλλη μία συνηθισμένη Πέμπτη στο γραφείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας