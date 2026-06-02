Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Πουαριέ: Υπέστη ρήξη Αχιλλείου ο Γάλλος

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι δυσοίωνες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό που υπέστη ο Βενσάν Πουαριέ στον ημιτελικό της τουρκικής λίγκας ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και την Εφές.

Ο Γάλλος σέντερ της Αναντολού χωρίς κάποια επαφή με αντίπαλο έπεσε σφαδάζοντας στο παρκέ και οι εξετάσεις που έκανε σήμερα έδειξαν πως υπέστη ρήξη αχιλλείου.

Ο 32χρονος άσος θα υποβληθεί σύντομα σε επέμβαση και η επιστροφή του στη δράση αναμένεται σε 8-9 μήνες, πράγμα που σημαίνει πως θα χάσει τουλάχιστον το πρώτο μισό της επόμενης περιόδου.

Πρόκειται για τον δεύτερο πολύ σοβαρό τραυματισμό για σέντερ της Εφές μέσα στη σεζόν, καθώς τον Οκτώβριο είχε υποστεί ρήξη χιαστού ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Ο Πουαριέ είχε φέτος 8 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε περίπου 18 λεπτά ανά αγώνα στην EuroLeague.