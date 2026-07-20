Νέα έργα ύψους 65 εκατ. για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Νέα πρόσκληση 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ύδρευσης ανακοίνωσε τη Δευτέρα (20/7) το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, σε μια μεγάλη προσπάθεια να «επουλωθούν οι πληγές» στο δίκτυο και να διασφαλιστεί η υδατική επάρκεια της χώρας.

Με την πρόσκληση αυτοί, οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ από όλη τη χώρα, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειψυδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των δικτύων ύδρευσης καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11/9/2026 με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού.

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