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Πρόταση της Βαλένθια για τον Εντιαγέ – Περιμένει τη Ρεάλ

Πρόταση προς την πλευρά του Έλι Εντιαγέ έχει καταθέσει η Βαλένθια, περιμένοντας το τελικό «οκ» της Ρεάλ Μαδρίτης προκειμένου να προσθέσει τον ταλαντούχο ψηλό στο ρόστερ της.

Πρόταση της Βαλένθια για τον Εντιαγέ – Περιμένει τη Ρεάλ
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Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Έλι Εντιαγέ έχει κάνει η Βαλένθια, καταθέτοντας επίσημη πρόταση στον Σενεγαλέζο φόργουορντ. Πλέον, το μπαλάκι περνά στην πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία διατηρεί τα δικαιώματα του παίκτη στην Ισπανία και έχει περιθώριο μέχρι την Παρασκευή (24/7) για να ισοφαρίσει την προσφορά και να τον κρατήσει στις τάξεις της.

Οι πρωταθλητές Ισπανίας επιθυμούν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον άλλοτε παίκτη των «μερένχες», εκμεταλλευόμενοι το γεγονός πως αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά από ένα μικρό πέρασμα στο NBA με τους Ατλάντα Χοκς.

Ωστόσο, η ενεργοποίηση του κανονισμού tanteo δίνει στη «Βασίλισσα» το δικαίωμα της τελευταίας λέξης, με τη διορία των Μαδριλένων να εκπνέει στο τέλος της εβδομάδας.

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