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ΠΑΟΚ: Με Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ, αν περάσει την Ντιναμό Κιέβου

Ο ΠΑΟΚ έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, σε περίπτωση που αποκλείσει την Ντιναμό Κιέβου. 

ΠΑΟΚ: Με Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ, αν περάσει την Ντιναμό Κιέβου
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Ο ΠΑΟΚ έμαθε από ποιο ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλός του στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Χάμαρμπι και την Άντερλεχτ, έχοντας πλέον ξεκάθαρη εικόνα για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας.

Το πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριματικού γύρου θα διεξαχθεί στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 13 Αυγούστου, είτε στη Σουηδία είτε στο Βέλγιο, ανάλογα με την ομάδα που θα πάρει την πρόκριση από το συγκεκριμένο ζευγάρι.

H προσοχή όλων στον ΠΑΟΚ, πάντως, παραμένει στραμμένη στις αναμετρήσεις με τη Ντιναμό Κιέβου. Η πρώτη θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στην Πολωνία, ενώ η ρεβάνς θα ακολουθήσει στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Από τα δύο αυτά παιχνίδια θα κριθεί αν οι «ασπρόμαυροι» θα συνεχίσουν την πορεία τους στο μονοπάτι του Europa League ή αν η ευρωπαϊκή τους συνέχεια θα πάρει διαφορετική τροπή.

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