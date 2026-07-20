· Παναθηναϊκός

Live: Η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Conference League

Ο Παναθηναϊκός μαθαίνει τον πιθανό αντίπαλό του στον γ' προκριματικό του Conference League.

Live: Η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Conference League
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Γνωστό έγινε το υπογκρούπ στο οποίο βρίσκεται ο Παναθηναϊκός ενόψει της κλήρωσης για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, υπό την προϋπόθεση ότι θα πάρει την πρόκριση απέναντι στην Πάκσι.

Το «τριφύλλι» έχει στρέψει την προσοχή του στην πρώτη αναμέτρηση με την ουγγρική ομάδα, η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (23/7, 21:00) στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης.

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