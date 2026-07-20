Live: Η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Conference League

Γνωστό έγινε το υπογκρούπ στο οποίο βρίσκεται ο Παναθηναϊκός ενόψει της κλήρωσης για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, υπό την προϋπόθεση ότι θα πάρει την πρόκριση απέναντι στην Πάκσι.

Το «τριφύλλι» έχει στρέψει την προσοχή του στην πρώτη αναμέτρηση με την ουγγρική ομάδα, η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (23/7, 21:00) στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης.