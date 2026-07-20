Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 διήρκεσε συνολικά 39 ημέρες. Η διοργάνωση ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε με τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου 2026.

Η κορυφαία εκπομπή που ασχολείται με το Μουντιάλ ετοιμάζεται να βάλει κι αυτή μία… τελεία και ετοιμάζεται να κάνει τα… σαράντα στη διοργάνωση, με την τελευταία live μετάδοση.

Αυτή τη φορά, η εκπομπή θα βγει από το studio έπειτα από τη μαγική βραδιά με το Mundial Night Party του Onsports, ένα ξεχωριστό Special Night Edition από ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της Αθήνας, τη βεράντα του εστιατορίου 1055.

Μην την χάσετε!