ΟΦΗ: Το Ηράκλειο δεν κοιμήθηκε! Αποθέωση για την ομάδα και το ζεϊμπέκικο του Μπούση με το τρόπαιο

Χιλιάδες φίλοι του ΟΦΗ υποδέχθηκαν την αποστολή στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», ενώ ο Μιχάλης Μπούσης έκλεψε την παράσταση με ζεϊμπέκικο αγκαλιά με το τρόπαιο.

Το Ηράκλειο έζησε μια νύχτα ιστορικών πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ.

Με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους του Ηρακλείου για να γιορτάσουν τη μεγάλη επιτυχία. Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν λίγες ώρες αργότερα στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες οπαδοί για να υποδεχθούν την ομάδα.

Οι φίλοι της ομάδας περίμεναν μέχρι τα ξημερώματα την επιστροφή της αποστολής από τον Βόλο, προκειμένου να αποθεώσουν τους ποδοσφαιριστές και τον Χρήστο Κόντη για την κατάκτηση του τροπαίου.

Παρά τη σημαντική καθυστέρηση της πτήσης τσάρτερ, που έφτασε περίπου στις 05:30 αντί για τις 04:00 που ήταν προγραμματισμένη, οι φίλοι του ΟΦΗ παρέμειναν στο αεροδρόμιο περιμένοντας την αποστολή.

Μόλις οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο εμφανίστηκαν στον χώρο αφίξεων, επικράτησε… χαμός! Συνθήματα, καπνογόνα και πανηγυρισμοί δημιούργησαν ατμόσφαιρα που θύμιζε «Γεντί Κουλέ», με τους οπαδούς να σηκώνουν στα χέρια τον Χρήστο Κόντη και τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο την τεράστια επιτυχία.

Στο πλευρό της ομάδας βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στους πανηγυρισμούς, κρατώντας συνεχώς το τρόπαιο.

Οι στιγμές γιορτής είχαν ξεκινήσει ήδη από το αεροδρόμιο της Αγχιάλου, πριν από την αναχώρηση της αποστολής για το Ηράκλειο. Εκεί, στήθηκε ένα ξέφρενο γλέντι, με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Μπούση.

Ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του Βασίλη Καρρά και του τραγουδιού «Νύχτα ξελογιάστρα», ενώ οι ποδοσφαιριστές συνόδευαν με παλαμάκια. Το τρόπαιο βρισκόταν στο κέντρο της γιορτής, με τον Μπούση να χορεύει γύρω του πριν το σηκώσει στα χέρια και συνεχίσει τον χορό.

Μαζί του βρέθηκε και ο πατέρας του, Δημήτρης Μπούσης, ο οποίος συμμετείχε στους πανηγυρισμούς και αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους.

Όπως έλεγε ο ίδιος ο Μιχάλης Μπούσης στους ανθρώπους της ομάδας, θεωρεί τον πατέρα του γούρι του συλλόγου και οι δυο τους έζησαν μαζί μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του ΟΦΗ.