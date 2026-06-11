Μουντιάλ 2026: Η ιστορία της μικρότερης χώρας που θα πάρει μέρος στην διοργάνωση

Το Κουρασάο ετοιμάζεται για την «παρθενική» του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο και γράφει ιστορία.

Μουντιάλ 2026: Η ιστορία της μικρότερης χώρας που θα πάρει μέρος στην διοργάνωση
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Το Κουρασάο γράφει ιστορία στο Μουντιάλ του 2026, καθώς γίνεται η μικρότερη χώρα που έχει βρεθεί ποτέ στην διοργάνωση.

Η πρώτη πρόβλεψη που έγινε πραγματικότητα

Πριν από 20 χρόνια, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας των Ολλανδικών Αντιλλών, Ρινάαλ Φρανσίσκα, είχε δηλώσει ότι το Κουρασάο κάποια στιγμή θα συμμετάσχει σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Τότε, τα χαχανητά στην αίθουσα της CONCACAF ήταν πολλά.

Η πρώτη δικαίωση ήρθε το 2010, όταν η χώρα απέκτησε αυτονομία και αποσχίστηκε από τις Ολλανδικές Αντίλλες. Η δεύτερη ήρθε στις 19 Νοεμβρίου 2025, με το Κουρασάο να παίρνει 0-0 από την Τζαμάικα και να εξασφαλίζει για πρώτη φορά την πρόκριση σε τελική φάση Μουντιάλ.

«Ήταν η στιγμή να χαμογελάσω ειρωνικά σε όσους αμφισβήτησαν το όνειρο μας», δήλωσε ο Φρανσίσκα.

Η ποδοσφαιρική ιστορία του νησιού

Πληθυσμός: 160.000

Έκταση: λίγο μεγαλύτερο από τη Νάξο

Ιστορία: Από το 2015 και με τον προπονητή Πάτρικ Κλάιφερτ, η ομάδα άρχισε να εντάσσει παίκτες δεύτερης γενιάς, γεννημένους στην Ολλανδία, αλλά με καταγωγή από το νησί.

Μετά από μια δεκαετία, η ομάδα πέρασε από διάδοχους προπονητές – Κλάιφερτ → Μπισεντίνι → Χίντινκ → Άντβοκαατ – και ωρίμασε σε ποδοσφαιρική δύναμη στην περιοχή της Καραϊβικής και Βόρειας Αμερικής.

Ο Ντικ Άντβοκαατ, 78 ετών, θα γράψει ιστορία ως ο γηραιότερος προπονητής σε τελική φάση Μουντιάλ.

Οι παίκτες: Οι ντόπιοι και οι δεύτερης γενιάς

Ντόπιοι: Ταχίτ Τσονγκ, μεσοεπιθετικός

Δεύτερης γενιάς Κουρασιανοί: Λεάντρο Μπακούνα (αρχηγός), Ελόι Ρουμ (τερματοφύλακας)

Χαρακτηριστικό: Οι περισσότεροι παίκτες γεννήθηκαν στην Ολλανδία και επιστρέφουν στο νησί για να τιμήσουν τις ρίζες τους.

Οι κάτοικοι του Κουρασάο αποδέχονται την ενσωμάτωση Ολλανδών παικτών ως ένδειξη σεβασμού στη διασπορά και τη μικρή χώρα τους.

Η διαδρομή προς το Μουντιάλ

Η πρόκριση ήρθε μέσα από την CONCACAF:

• Νίκη 7-0 επί των Βερμούδων

• Συνολικά: 13 γκολ υπέρ – 3 κατά

• Σημαντικά ματς: 0-0 με Τζαμάικα, 1-1 με Καναδά, φιλικό 5-1 με Αυστραλία

Στα προκριματικά, οι ισχυρότεροι αντίπαλοι ήταν η Τζαμάικα και το Τρινιντάντ & Τομπάγκο, γεγονός που δείχνει την πρόκληση που αντιμετωπίζει η ομάδα στο παγκόσμιο επίπεδο.

Τακτική και στυλ παιχνιδιού

Με τον Άντβοκαατ, η ομάδα προσαρμόζεται ανάλογα με τον αντίπαλο:

Σχηματισμός: πιθανό 5-4-1

«Ψευτοεννιάρι»: Χερβάν Καστανίρ ή γρήγοροι εξτρέμ

Κλασικός φορ: Γιούργκεν Λοκάντια

Δυνατά χαφ: Αδερφοί Μπακούνα, Ζουνίνιο

Στυλ: Σφιχτή άμυνα, ταχύτητα, πάθος, σεβασμός στις ρίζες

Το «Μπλε Κύμα» έρχεται

Το Κουρασάο θα αγωνιστεί στον 5ο όμιλο:

14 Ιουνίου: Γερμανία – Κουρασάο (Χιούστον)

21 Ιουνίου: Εκουαδόρ – Κουρασάο

25 Ιουνίου: Ακτή Ελεφαντοστού – Κουρασάο

Το νησί που πολλοί θεωρούσαν «αποκλειστικά για διακοπές» θα δείξει τώρα την ποδοσφαιρική του κουλτούρα στα γήπεδα του κόσμου.

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