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Μεξικό - Νότια Αφρική: Ποντάρισμα σε έδρα και Χιμένες στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026

Το Μεξικό θέλει τη νίκη στο θεωρητικά πιο βατό παιχνίδι του ομίλου, ενώ ο Ραούλ Χιμένες ψάχνει το πρώτο του γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ 2026.

Βαγγέλης Πάτας

Μεξικό - Νότια Αφρική: Ποντάρισμα σε έδρα και Χιμένες στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026
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Οι γηπεδούχοι Μεξικανοί γνωρίζουν πως δεν υπάρχουν περιθώρια απώλειας βαθμών σε αυτό που θεωρείται το πιο προσιτό παιχνίδι τους στη φάση των ομίλων.

Με τη στήριξη της εξέδρας και τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί το υψόμετρο, θα μπουν στο γήπεδο με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση της νίκης. Από την πλευρά της, η Νότια Αφρική αναμένεται να προσεγγίσει την αναμέτρηση με βασική προτεραιότητα τη διατήρηση του μηδέν στην άμυνα.

Η έδρα εκτιμάται ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα και ο άσος με ασιατικό χάντικαπ αποτελεί την πρώτη επιλογή.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Ραούλ Χιμένες. Ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Μεξικού βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και αναζητά το πρώτο του γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η πρόταση της Πέμπτης (11/06)

  • Μεξικό – Νότια Αφρική 1 & N/G ΑΠΟΔΟΣΗ: 1.98
  • Μεξικό – Νότια Αφρική Ρ. Χιμένες να σκοράρει ΑΠΟΔΟΣΗ: 2.30
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