Μεξικό - Νότια Αφρική: Ποντάρισμα σε έδρα και Χιμένες στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026

Οι γηπεδούχοι Μεξικανοί γνωρίζουν πως δεν υπάρχουν περιθώρια απώλειας βαθμών σε αυτό που θεωρείται το πιο προσιτό παιχνίδι τους στη φάση των ομίλων.

Με τη στήριξη της εξέδρας και τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί το υψόμετρο, θα μπουν στο γήπεδο με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση της νίκης. Από την πλευρά της, η Νότια Αφρική αναμένεται να προσεγγίσει την αναμέτρηση με βασική προτεραιότητα τη διατήρηση του μηδέν στην άμυνα.

Η έδρα εκτιμάται ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα και ο άσος με ασιατικό χάντικαπ αποτελεί την πρώτη επιλογή.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Ραούλ Χιμένες. Ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Μεξικού βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και αναζητά το πρώτο του γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η πρόταση της Πέμπτης (11/06)