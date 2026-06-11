Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Τα ματς που ξεχωρίζουν στη φάση των ομίλων

Το Παγκόσμιο Κύπελλο αρχίζει. Στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό, θα γραφτεί ιστορία για το ποδόσφαιρο. Όποια κι αν είναι η κατάληξη, όποιοι κι αν θριαμβεύσουν, όποιοι κι αν απογοητεύσουν.

Διοργάνωση που για πρώτη φορά έχει χαρακτήρα… μαραθωνίου. Ένα μήνα και μία εβδομάδα διάρκεια, 48 ομάδες να «μάχονται» για τους δικούς τους στόχους. Την έκπληξη, το όνειρο, την υπέρβαση, τη δόξα. Στοιχεία που δεδομένα θα μας χαρίσουν σπουδαίες αναμετρήσεις. Τις οποίες ο καθένας θα διηγείται μελλοντικά.

Ανάμεσα στα πάνω από 100 παιχνίδια που θα διεξαχθούν, υπάρχουν αυτά της φάσης των ομίλων. Κάποιο σπουδαίο ντέρμπι ομάδων με παράδοση και «βαριά» φανέλα, δεν υπάρχει. Όμως είναι πολλές οι αναμετρήσεις «κλειδιά», που ήδη τραβούν πάνω τους τα βλέμματα των φιλάθλων για το Group Stage.

Οι αγώνες που αναμένεται να ξεχωρίσουν σε επίπεδο ενδιαφέροντος κοινού, είναι οι εξής:

1.Βραζιλία – Μαρόκο

Ξημερώματα Κυριακής 14 Ιουνίου (1:00) η «Σελεσάο» θα υποδεχτεί την – ίσως – κορυφαία δύναμη της Αφρικής. Οι λατινοαμερικάνοι ψάχνουν την επιστροφή στο… θρόνο, μετά από 24 χρόνια. Τα αστέρια του Αντσελότι θα κοντραριστούν με ένα σπουδαίο σύνολο εξαιρετικών παικτών. Η μεγάλη έκπληξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, η οποία θέλει να αποδείξει πως δεν ήταν… φωτοβολίδα.

2.Γαλλία – Σενεγάλη

Στο Group I, ένα ματς με ξεχωριστό χαρακτήρα. Στις 22:00 της Τρίτης 16 Ιουνίου, οι «τρικολόρ» που είναι απ’ τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης, αντιμετωπίζουν τους Σενεγαλέζους. Μια κόντρα που ξυπνά μνήμες 2002, όταν οι Αφρικανοί είχαν επικρατήσει στην πρεμιέρα. Παράλληλα, η Σενεγάλη έχει υψηλό κίνητρο, λόγω των όσων συνέβησαν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικών. Θέλει να αποδείξει τη δύναμή της, κόντρα στους παντοδύναμους Γάλλους.

3.Αγγλία – Κροατία

Μία απ’ τις παραδοσιακές «μάχες» των ευρωπαϊκών γηπέδων τα τελευταία χρόνια. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου για τον όμιλο L, Άγγλοι και Κροάτες «μονομαχούν». Διαφορετικές βλέψεις και δυνατότητες, με τα «λιοντάρια» να είναι σαφώς το φαβορί κόντρα στο… last dance των Κροατών. Όμως οι Βαλκάνιοι ήταν στα δύο προηγούμενα Παγκόσμια, στον τελικό και τον ημιτελικό. Ποιος μπορεί να τους πάρει αψήφιστα λοιπόν;

4.Εκουαδόρ – Γερμανία

Ένα ματς που δεν… γεμίζει το μάτι πολλών για τον 5ο όμιλο. Στις 23:00 της Πέμπτης 25 Ιουνίου, τα «πάντσερ» θα αντιμετωπίσουν τους λατινοαμερικάνους. Οι Γερμανοί ακόμη… ψάχνονται και είναι ερωτηματικό η εικόνα τους. Απ’ την άλλη, το Εκουαδόρ ήταν δεύτερο στην προκριματική ζώνη της λατινικής Αμερικής. Μπροστά απ’ τη Βραζιλία. Για πολλούς, ίσως να είναι μία απ’ τις εκπλήξεις του τουρνουά.

5.Τουρκία – ΗΠΑ

Ξημερώματα Παρασκευής 26 Ιουνίου. Στον 4ο όμιλο, μια αναμέτρηση των διοργανωτών με τους φιλόδοξους Τούρκους. Ο Αρντά Γκιουλέρ, κόντρα στους Αμερικανούς που θέλουν να βάλουν «σφραγίδα» στη διοργάνωση. Ίσως να πρόκειται για το ματς που θα κρίνει την πρωτιά στο γκρουπ.

6.Νορβηγία – Γαλλία

Ξανά οι «τρικολόρ» στην… εξίσωση. Για το Group I, οι Γάλλοι έχουν δύσκολες αναμετρήσεις. Μία απ’ αυτές είναι δεδομένα απέναντι στους «βίκινγκς». Στις 22:00 της Παρασκευής 26 Ιουνίου, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην άτυπη «μάχη» Χάαλαντ με Εμπαπέ. Δύο εξαιρετικές ομάδες και οι δύο καλύτεροι επιθετικοί του πλανήτη σύμφωνα με τους φιλάθλους.

7.Ουρουγουάη – Ισπανία

Στις 3:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Ιουνίου, η «φούρια ρόχα» για το Group H, παίζει με την «σελέστε». Οι Ισπανοί το φαβορί, αλλά οι Ουρουγουανοί φιλόδοξοι και μαχητικοί όπως πάντα. Έχουν την εμπειρία και τη φανέλα, για να προβληματίσουν την παρέα του Λαμίν Γιαμάλ.

8.Κολομβία – Πορτογαλία

Για τον Group K, στις 2:30 της Κυριακής 28 Ιουνίου. Η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο, κόντρα στους λατινοαμερικάνους που δεδομένα θα είναι σα να παίζουν στην έδρα τους στο Μαϊάμι. Ίσως να είναι το σπουδαιότερο ματς της φάσης των ομίλων. Οι Ίβηρες έχουν βλέψεις να φτάσουν μέχρι τέλους, ενώ οι Κολομβιανοί θέλουν να προχωρήσουν στη διοργάνωση. Οι δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου σε μία απ’ τις καλύτερες… παραστάσεις του Group stage.