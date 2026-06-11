ΕΠΟ: Συμφωνία-ρεκόρ με ΣΚΑΪ για Κύπελλο Ελλάδας και Super Cup την επόμενη τριετία

Στη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου τα τηλεοπτικά δικαιώματα των δύο διοργανώσεων, με την ΕΠΟ να εξασφαλίζει έσοδα άνω των 13 εκατ. ευρώ.

ΕΠΟ: Συμφωνία-ρεκόρ με ΣΚΑΪ για Κύπελλο Ελλάδας και Super Cup την επόμενη τριετία
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Σημαντική συμφωνία για την ΕΠΟ σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου κατέθεσε την υψηλότερη πρόταση στη σχετική διαδικασία, εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα μετάδοσης και των δύο διοργανώσεων για την επόμενη τριετία.

Η αναμόρφωση του φορμάτ του Κυπέλλου Ελλάδας ενίσχυσε την εμπορική αξία της διοργάνωσης, γεγονός που αποτυπώνεται και στο οικονομικό σκέλος της νέας συμφωνίας. Μάλιστα, τα έσοδα που θα εισρεύσουν στα ταμεία της Ομοσπονδίας είναι υπερτριπλάσια σε σχέση με εκείνα της προηγούμενης σύμβασης.

Συγκεκριμένα, η ΕΠΟ αναμένεται να εισπράξει συνολικά 13.140.000 ευρώ κατά την επόμενη τριετία, έναντι 4.220.000 ευρώ που προέβλεπε η προηγούμενη συμφωνία. Στο συγκεκριμένο ποσό περιλαμβάνεται και η ονοματοδοσία των δύο διοργανώσεων.

Αναλυτικά, στην ενημέρωση της Ομοσπονδίας αναφέρεται:

«Ιστορική ημέρα για την ΕΠΟ με συμφωνίες-ρεκόρ που αλλάζουν τα δεδομένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το επίπεδο της Ομοσπονδίας, η οποία αξιοποιεί στο έπακρο τις διοργανώσεις της!

Η απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ να προβεί σε ριζική αναμόρφωση του Κυπέλλου Ελλάδας με νέο format -που περιλαμβάνει League Phase και νoκ άουτ αγώνες- και να επαναφέρει το Super Cup, αποδεικνύεται «χρυσή» για την Ομοσπονδία:

Σε λιγότερο από έναν χρόνο μετά την εφαρμογή του, το Κύπελλο Ελλάδας μετατράπηκε σε ένα σαφώς πιο ελκυστικό και εμπορικά ισχυρό προϊόν και οδήγησε σε νέες συμφωνίες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και την ονοματοδοσία του θεσμού, οι οποίες επικυρώθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Για τα τηλεοπτικά του Κυπέλλου και του Super Cup η νέα συμφωνία θα αποφέρει σχεδόν 300% αύξηση εσόδων (297% για την ακρίβεια) και για την ονοματοδοσία τους κατά 145% σε σχέση με τα προηγούμενα συμβόλαια.

Από τις παραπάνω συμφωνίες, η ΕΠΟ θα βάλει στα ταμεία της για την προσεχή τριετία 13.140.000 (έναντι 4.220.000 την προηγούμενη τριετία), σπάζοντας κάθε προηγούμενο οικονομικό ρεκόρ!

Τα τηλεοπτικά εκχωρούνται στην εταιρεία «ειδήσεις ντοτ κομ» (ΣΚΑΪ)Η ονοματοδοσία στην εταιρεία SBI Digital Marketing Limited (Superbet)».

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