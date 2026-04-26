Πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο: Το γιόρτασαν οι φίλοι του ΟΦΗ στην Κρήτη!

Onsports Team

Γέμισαν οι δρόμοι της πόλης της Κρήτης με οπαδούς που πανηγύριζαν για τον θρίαμβο της ομάδας τους και την κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου της ιστορίας της.

Ιστορικές στιγμές και βραδιά χαρά στο Ηράκλειο για τον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί κατέκτησαν το 2ο Κύπελλο της ιστορίας τους και οι δρόμοι γέμισαν με κόσμος κάθε ηλικίας. Πανηγυρισμοί κόρνες, συνθήματα, σημαίες, για τον θρίαμβο της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Οι καφετέριες ήταν από νωρίς γεμάτες με τους φιλάθλους που ήθελαν να παρακολουθήσουν όλοι μαζί την αναμέτρηση. Οι στιγμές ήταν γεμάτες αγωνία, για να έρθει η… έκρηξη με τη λήξη της παράτασης και το Κύπελλο να παίρνει το δρόμο για το Ηράκλειο.

Στη συνέχεια μικροί και μεγάλοι έσπευσαν να πανηγυρίσουν όλοι μαζί στους δρόμους. Αγκαλιάζονταν, έγιναν ένα, ζώντας στιγμές που δεν είχαν ζήσει ως τώρα οι νεότεροι και είχαν να βιώσουν από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 οι παλιότεροι.