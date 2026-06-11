· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Πάτρικ Γκάσμαν

Ο Πάτρικ Γκάσμαν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027.

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Πάτρικ Γκάσμαν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παραμονή του Πάτρικ Γκάσμαν στο ρόστερ του, καθώς ο Αμερικανός κεντρικός ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο 29χρονος βολεϊμπολίστας αποτελεί μέλος της ομάδας των «πρασίνων» από το 2024 και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας του Δημήτρη Ανδρεόπουλου στη Novibet Volleyball League.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Πάτρικ Γκάσμαν.

Ο Αμερικανός κεντρικός θα συνεχίσει να φοράει την πράσινη φανέλα αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Πάτρικ Γκάσμαν σημείωσε τα εξής:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην ομάδα και στους φιλάθλους που δείχνουν πάθος όπως κανένας άλλος! Ανυπομονώ να υπερασπιστούμε το νταμπλ αυτή τη σεζόν με τον Παναθηναϊκό».

COMMENTS
LATEST NEWS
14:37 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι 13+1 εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου που θα βρεθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

14:30 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Sold-out το Game 5 των τελικών

14:06 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία με εισιτήρια έως 14.000 δολάρια – Έτσι αλλάζει το παιχνίδι

14:05 ΣΠΟΡ

Συνεχίζει στα «πράσινα» η Γουάιτ

13:55 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Ραϊκουάν Γκρέι μέχρι το 2028

13:53 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Η συγκίνηση Σέρτζιο Κονσεϊσάο για τον αδερφό του με την Πορτογαλία

13:45 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το «Ti Mondial 2026» κρατά ζωντανό το όνειρο του Παγκοσμίου μετά από 54 χρόνια

13:31 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Φιλικό με Άλκμααρ στην Ολλανδία

13:22 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Αυτές είναι οι τρεις μασκότ της διοργάνωσης

13:12 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Πάτρικ Γκάσμαν

12:53 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Ναυάγησε» η επιστροφή Γιαννούλη – Τι αναφέρει η BILD για τις επαφές με Άουγκσμπουργκ

12:34 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι αριθμοί της μεγάλης διοργάνωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας