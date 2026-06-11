Παναθηναϊκός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Πάτρικ Γκάσμαν

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παραμονή του Πάτρικ Γκάσμαν στο ρόστερ του, καθώς ο Αμερικανός κεντρικός ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο 29χρονος βολεϊμπολίστας αποτελεί μέλος της ομάδας των «πρασίνων» από το 2024 και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας του Δημήτρη Ανδρεόπουλου στη Novibet Volleyball League.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Πάτρικ Γκάσμαν.

Ο Αμερικανός κεντρικός θα συνεχίσει να φοράει την πράσινη φανέλα αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Πάτρικ Γκάσμαν σημείωσε τα εξής:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην ομάδα και στους φιλάθλους που δείχνουν πάθος όπως κανένας άλλος! Ανυπομονώ να υπερασπιστούμε το νταμπλ αυτή τη σεζόν με τον Παναθηναϊκό».