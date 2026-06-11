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ΠΑΟΚ: «Ναυάγησε» η επιστροφή Γιαννούλη – Τι αναφέρει η BILD για τις επαφές με Άουγκσμπουργκ

Σύμφωνα με τη BILD, οι διαπραγματεύσεις ΠΑΟΚ – Άουγκσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη δεν είχαν αποτέλεσμα, με τη μεταγραφή να μην προχωρά παρά το αρχικό ενδιαφέρον.

ΠΑΟΚ: «Ναυάγησε» η επιστροφή Γιαννούλη – Τι αναφέρει η BILD για τις επαφές με Άουγκσμπουργκ
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Δεν προχωρά, όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας BILD.

Μία ημέρα μετά την αποχώρηση του Ολυμπιακού από την κούρσα διεκδίκησής του, οι επαφές ανάμεσα στον διεθνή αριστερό μπακ και τον ΠΑΟΚ φαίνεται πως δεν είχαν θετική κατάληξη. Όπως αναφέρει δημοσιογράφος της BILD, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Άουγκσμπουργκ για τον 30χρονο ποδοσφαιριστή κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα η μεταγραφή να μην προχωρήσει.

Την ίδια στιγμή, το ρεπορτάζ από τη Γερμανία κάνει λόγο για ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Αγγλία, που παρακολουθούν την περίπτωση του Γιαννούλη.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Έλληνας μπακ είχε δείξει διάθεση επιστροφής στον ΠΑΟΚ, ενώ και η πλευρά του παίκτη έβλεπε θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προχώρησε σε βελτιωμένη πρόταση, ωστόσο δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις απαιτήσεις της Άουγκσμπουργκ.

Ο Γιοάνες Μπέρνερ της BILD, αναφέρει για το θέμα:

«Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ο Δημήτρης Γιαννούλης (30) δεν θα μεταγραφεί στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι.

Ο αριστερός μπακ της Άουγκσμπουργκ φλέρταρε με μια μεταγραφή στην πρώην ομάδα του και μπορούσε να φανταστεί μια επιστροφή στην πατρίδα του. Η BILD γνωρίζει: Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συλλόγων έχουν όμως αποτύχει!

Είναι πιθανό ο Γιαννούλης να αποχωρήσει τελικά από την FCA. Άλλοι ελληνικοί και αγγλικοί σύλλογοι δείχνουν ενδιαφέρον για τον 30χρονο!».

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