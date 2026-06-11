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Ολυμπιακός: Φιλικό με Άλκμααρ στην Ολλανδία

Ένα ακόμα φιλικό προετοιμασίας του Ολυμπιακού στην Ολλανδία έγινε γνωστό.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Φιλικό με Άλκμααρ στην Ολλανδία
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Οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν και πάλι στην «χώρα της τουλίπας» το φετινό καλοκαίρι για την προετοιμασία τους και όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (10/06) θα παίξουν φιλικό απέναντι στην Ράκοφ στις 8 Ιουλίου.

Μερικές μέρες αργότερα, ο Ολυμπιακός θα δώσει ένα ακόμα φιλικό ματς προετοιμασίας, αυτή τη φορά κόντρα στην Άλκμααρ στις 25 Ιουλίου, λογικά κατά τη δεύτερη περίοδο παρουσίας στην χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ολλανδών, ο αγώνας θα λάβει χώρα στο «AFAS Stadion», την έδρα της Άλκμααρ και θα είναι ανοικτό στο κοινό. Μάλιστα, δεν αποκλείεται και έντονη παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού από τις γύρω περιοχές στο εν λόγω ματς.

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