Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Αυτές είναι οι τρεις μασκότ της διοργάνωσης

Ξεχωριστό κομμάτι των Παγκοσμίων Κυπέλλων αποτελούν οι μασκότ. Από το 1966 και ύστερα, διάφορες φιγούρες κάνουν την εμφάνισή τους κάθε τέσσερα χρόνια, μένοντας χαραγμένες στις μνήμες των ποδοσφαιρόφιλων.

Για το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η FIFA αποφάσισε να καινοτομήσει παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τριάδα μασκότ, η οποία δημιουργήθηκε για να αντικατοπτρίζει τη συνεργασία και την ενότητα των τριών χωρών που συνδιοργανώνουν φέτος το τουρνουά (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό).

Συγκεκριμένα, ο Clutch (ΗΠΑ) είναι ένας αετός που φοράει τα μπλε της Αμερικής. Ο Maple είναι ένας τάρανδος που φοράει τα κόκκινα του Καναδά, ενώ το Μεξικό εκπροσωπείται από τον Zayu, έναν ιαγουάρο με πράσινη εμφάνιση.

Από τα απλά σχέδια του περασμένου αιώνα μέχρι τους σύγχρονους 3D χαρακτήρες του σήμερα, οι μασκότ παραμένουν το πιο ζωντανό και αναγνωρίσιμο κομμάτι του Μουντιάλ, θυμίζοντάς μας ότι το ποδόσφαιρο είναι, πάνω από όλα, μια μεγάλη γιορτή που ενώνει.