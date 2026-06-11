Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Αυτές είναι οι τρεις μασκότ της διοργάνωσης

Από τον «Γουίλι» του 1966 μέχρι τη φετινή τριάδα με τον αετό, τον τάρανδο και τον ιαγουάρο, οι μασκότ γράφουν τη δική τους ιστορία σε κάθε Μουντιάλ. Γνωρίστε τους Clutch, Maple και Zayu, φιγούρες που θα συνοδέψουν τη φετινή διοργάνωση στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Αυτές είναι οι τρεις μασκότ της διοργάνωσης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ξεχωριστό κομμάτι των Παγκοσμίων Κυπέλλων αποτελούν οι μασκότ. Από το 1966 και ύστερα, διάφορες φιγούρες κάνουν την εμφάνισή τους κάθε τέσσερα χρόνια, μένοντας χαραγμένες στις μνήμες των ποδοσφαιρόφιλων.

Για το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η FIFA αποφάσισε να καινοτομήσει παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τριάδα μασκότ, η οποία δημιουργήθηκε για να αντικατοπτρίζει τη συνεργασία και την ενότητα των τριών χωρών που συνδιοργανώνουν φέτος το τουρνουά (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό).

Συγκεκριμένα, ο Clutch (ΗΠΑ) είναι ένας αετός που φοράει τα μπλε της Αμερικής. Ο Maple είναι ένας τάρανδος που φοράει τα κόκκινα του Καναδά, ενώ το Μεξικό εκπροσωπείται από τον Zayu, έναν ιαγουάρο με πράσινη εμφάνιση.

maple
zayu.avif
clutch

Από τα απλά σχέδια του περασμένου αιώνα μέχρι τους σύγχρονους 3D χαρακτήρες του σήμερα, οι μασκότ παραμένουν το πιο ζωντανό και αναγνωρίσιμο κομμάτι του Μουντιάλ, θυμίζοντάς μας ότι το ποδόσφαιρο είναι, πάνω από όλα, μια μεγάλη γιορτή που ενώνει.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:37 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι 13+1 εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου που θα βρεθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

14:30 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Sold-out το Game 5 των τελικών

14:06 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία με εισιτήρια έως 14.000 δολάρια – Έτσι αλλάζει το παιχνίδι

14:05 ΣΠΟΡ

Συνεχίζει στα «πράσινα» η Γουάιτ

13:55 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Ραϊκουάν Γκρέι μέχρι το 2028

13:53 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Η συγκίνηση Σέρτζιο Κονσεϊσάο για τον αδερφό του με την Πορτογαλία

13:45 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το «Ti Mondial 2026» κρατά ζωντανό το όνειρο του Παγκοσμίου μετά από 54 χρόνια

13:31 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Φιλικό με Άλκμααρ στην Ολλανδία

13:22 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Αυτές είναι οι τρεις μασκότ της διοργάνωσης

13:12 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Πάτρικ Γκάσμαν

12:53 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Ναυάγησε» η επιστροφή Γιαννούλη – Τι αναφέρει η BILD για τις επαφές με Άουγκσμπουργκ

12:34 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι αριθμοί της μεγάλης διοργάνωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας