Ολυμπιακός: Αντίδραση Αγραφιώτη για τη συμφωνία του Κυπέλλου

Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και εκπρόσωπος των Πειραιωτών στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιριστής Ομοσπονδίας πήρε θέση για τη συμφωνία για την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Κυπέλλου Ελλάδας στην εταιρεία του Γιάννη Αλαφούζο.

Συγκεκριμένα, ο Τάκης Αγραφιώτης τόνισε: «Ο πόλεμος που κάνει το συγκεκριμένο κανάλι κατά του Ολυμπιακού εδώ δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια είναι ο λόγος που όλοι οι Ολυμπιακοί το σιχαινόμαστε. Δεν θα μπορούσα να ψηφίσω ποτέ να δοθεί το Κύπελλο σε ένα κανάλι που πολεμάει συστηματικά την ομάδα μου, όχι αγωνιστικά με κριτική για ποδόσφαιρο αλλά με το να δημιουργεί, να «χτίζει» δικαστήρια κατά της ΠΑΕ αλλά και των φιλάθλων μας!

Με λύπη βλέπω ότι οι σχέσεις με την ΕΠΟ είναι αγαστές! Μέχρι και διαιτητές στέλνετε πλέον να κάνουν συνεντεύξεις στον καταδικασμένο συκοφάντη Θωμαΐδη! Έχει χαθεί κάθε λογική. Εγώ σας λέω ότι δημιουργείτε στη διοργάνωση ένα άλυτο πρόβλημα με αυτή την επιλογή σας και θα το καταλάβετε».