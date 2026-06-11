Αταμάν στα αποδυτήρια μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Πάμε στο γήπεδό τους να πάρουμε τον τίτλο»

Η ομιλία του Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Game 4 των τελικών της GBL και το μήνυμα ενόψει του τελευταίου αγώνα στο ΣΕΦ.

Αταμάν στα αποδυτήρια μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Πάμε στο γήπεδό τους να πάρουμε τον τίτλο»
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86, έπειτα από δύο παρατάσεις στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL και έφερε τη σειρά στα ίσια (2-2), με τον τίτλο του πρωταθλητή να κρίνεται πλέον στο ΣΕΦ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, δίνοντάς τους συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους, ενώ υπογράμμισε πως στόχος είναι πλέον η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην έδρα του Ολυμπιακού.

Στην ομιλία του ανέφερε: «Μπράβο, κάνατε μία μεγάλη προσπάθεια. Μερικοί παίκτες αγωνιστήκατε 48 λεπτά. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν τον τίτλο στο γήπεδό μας, δώσαμε τα πάντα. Τώρα είναι η δική μας ώρα να πάμε εκεί και να πάρουμε τον τίτλο».

Δείτε το σχετικό video

https://www.instagram.com/p/DZcCcdToMXZ/
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