Αταμάν στα αποδυτήρια μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Πάμε στο γήπεδό τους να πάρουμε τον τίτλο»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86, έπειτα από δύο παρατάσεις στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL και έφερε τη σειρά στα ίσια (2-2), με τον τίτλο του πρωταθλητή να κρίνεται πλέον στο ΣΕΦ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, δίνοντάς τους συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους, ενώ υπογράμμισε πως στόχος είναι πλέον η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην έδρα του Ολυμπιακού.

Στην ομιλία του ανέφερε: «Μπράβο, κάνατε μία μεγάλη προσπάθεια. Μερικοί παίκτες αγωνιστήκατε 48 λεπτά. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν τον τίτλο στο γήπεδό μας, δώσαμε τα πάντα. Τώρα είναι η δική μας ώρα να πάμε εκεί και να πάρουμε τον τίτλο».

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