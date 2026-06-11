Μουντιάλ 2026: Οι αριθμοί της μεγάλης διοργάνωσης

Το Μουντιάλ 2026 αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η πρώτη τελική φάση με 48 εθνικές ομάδες φέρνει νέα δεδομένα, περισσότερους αγώνες και μια σειρά από ιστορικά ρεκόρ που είτε απειλούνται είτε ενδέχεται να καταρριφθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Από την κυριαρχία της Βραζιλίας και τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών μέχρι τις πρωτάρες χώρες και το ιστορικό επίτευγμα που ετοιμάζονται να πετύχουν ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνοδεύεται από αριθμούς που έχουν ξεχωριστή σημασία.

Βραζιλία: Η πολυνίκης του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Καμία χώρα δεν έχει συνδέσει το όνομά της με το Μουντιάλ όσο η Βραζιλία. Η «Σελεσάο» παραμένει η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης, έχοντας κατακτήσει πέντε φορές το τρόπαιο και αποτελώντας τη μοναδική χώρα που έχει δώσει το «παρών» σε όλες τις τελικές φάσεις από το 1930 μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, μετρά επτά συμμετοχές σε τελικούς και έντεκα παρουσίες στα ημιτελικά, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της κυριαρχία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Οι χώρες με τα περισσότερα Μουντιάλ:

Βραζιλία – 5

Γερμανία – 4

Ιταλία – 4

Αργεντινή – 3

Γαλλία – 2

Ουρουγουάη – 2

Αγγλία – 1

Ισπανία – 1

Ο Μίροσλαβ Κλόζε παραμένει στην κορυφή

Ο Μίροσλαβ Κλόζε εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, έχοντας πετύχει 16 γκολ σε τέσσερις διοργανώσεις με τη φανέλα της Γερμανίας.

Ωστόσο, το Μουντιάλ 2026 μπορεί να φέρει ανακατατάξεις, καθώς ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται μόλις τρία γκολ μακριά από την κορυφή, ενώ ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να ανεβαίνει με γοργούς ρυθμούς στη σχετική λίστα.

Οι κορυφαίοι σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ:

16 γκολ – Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία)

15 γκολ – Ρονάλντο (Βραζιλία)

14 γκολ – Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία)

13 γκολ – Ζιστ Φοντέν (Γαλλία)

13 γκολ – Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)

12 γκολ – Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία)

12 γκολ – Πελέ (Βραζιλία)

Το αξεπέραστο ρεκόρ του Ζιστ Φοντέν

Από το 1958 μέχρι σήμερα κανείς δεν κατάφερε να ξεπεράσει την εκπληκτική επίδοση του Ζιστ Φοντέν.

Ο Γάλλος επιθετικός σημείωσε 13 γκολ σε μία μόνο διοργάνωση, επίδοση που παραμένει το κορυφαίο ρεκόρ παραγωγικότητας σε ένα Μουντιάλ.

Παρά τις προσπάθειες σπουδαίων σκόρερ των τελευταίων δεκαετιών, το επίτευγμά του εξακολουθεί να μοιάζει σχεδόν απλησίαστο.

Τα περισσότερα γκολ σε μία διοργάνωση:

13 γκολ – Ζιστ Φοντέν (1958)

11 γκολ – Σάντορ Κότσις (1954)

10 γκολ – Γκερντ Μίλερ (1970)

9 γκολ – Αντεμίρ (1950)

9 γκολ – Εουσέμπιο (1966)

8 γκολ – Γκιγιέρμο Στάμπιλε (1930)

8 γκολ – Ρονάλντο (2002)

8 γκολ – Κιλιάν Εμπαπέ (2022)

Μέσι και Ρονάλντο γράφουν ιστορία

Το Μουντιάλ 2026 αναμένεται να προσφέρει ακόμη ένα ιστορικό ορόσημο στην πολυετή αντιπαλότητα του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Αργεντινός και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ετοιμάζονται να γίνουν οι πρώτοι ποδοσφαιριστές στην ιστορία που θα συμμετάσχουν σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας πίσω τους όλους τους υπόλοιπους θρύλους της διοργάνωσης.

Οι παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ:

Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) – 6 συμμετοχές*

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) – 6 συμμετοχές*

Αντόνιο Καρμπαχάλ (Μεξικό) – 5 συμμετοχές

Λόταρ Ματέους (Γερμανία) – 5 συμμετοχές

Ράφαελ Μάρκες (Μεξικό) – 5 συμμετοχές

Αντρές Γουαρδάδο (Μεξικό) – 5 συμμετοχές

*εφόσον αγωνιστούν στη διοργάνωση του 2026.

Οι πρωτάρες χώρες του Μουντιάλ

Η διεύρυνση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες έδωσε την ευκαιρία σε νέες ποδοσφαιρικές δυνάμεις να γράψουν ιστορία.

Τέσσερις χώρες εξασφάλισαν για πρώτη φορά τη συμμετοχή τους σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταγράφοντας μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στην ποδοσφαιρική τους ιστορία.

Οι πρωτοεμφανιζόμενες χώρες στο Μουντιάλ 2026 είναι:

Πράσινο Ακρωτήρι



Ουζμπεκιστάν



Ιορδανία



Κουρασάο

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό νέων συμμετοχών σε τελική φάση από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006.

Ένα Μουντιάλ γεμάτο ιστορία

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 δεν θα είναι απλώς το μεγαλύτερο στην ιστορία της FIFA. Θα αποτελέσει μια διοργάνωση όπου ιστορικά ρεκόρ, προσωπικά επιτεύγματα και νέες ποδοσφαιρικές ιστορίες θα συνυπάρξουν στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Από τη μάχη των σπουδαιότερων σκόρερ μέχρι την παρουσία νέων χωρών και το ιστορικό ορόσημο των Μέσι και Ρονάλντο, το Μουντιάλ 2026 υπόσχεται να προσφέρει στιγμές που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.