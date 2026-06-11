Ολυμπιακός - Προ Ρέκο: Για την πρόκριση στον τελικό του Champions League οι «ερυθρόλευκοι»

Η μεγάλη στιγμή έφτασε για τον Ολυμπιακό στο Champions League πόλο ανδρών. Οι πρωταθλητές Ελλάδας συμμετέχουν στο Final Four της διοργάνωσης στη Μάλτα και αντιμετωπίζουν την ισχυρή Προ Ρέκο στον δεύτερο ημιτελικό (22:00), με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν το «παρών» για όγδοη φορά στις τελευταίες δέκα ολοκληρωμένες σεζόν στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους παρουσία στην ευρωπαϊκή ελίτ. Παράλληλα, διεκδικούν την επιστροφή τους σε τελικό Champions League για πρώτη φορά μετά το 2018, όταν είχαν κατακτήσει το τρόπαιο στη Γένοβα απέναντι στην ίδια αντίπαλο.

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς ξεπέρασε δύσκολα εμπόδια στη φάση των ομίλων και στα προημιτελικά, παρουσιάζοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στα καθοριστικά σημεία των αγώνων. Την ίδια στιγμή, ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τις εγχώριες υποχρεώσεις της, φτάνοντας στην κατάκτηση του νταμπλ χωρίς ήττα.

Στην απέναντι πλευρά βρίσκεται η Προ Ρέκο, η πολυνίκης του θεσμού και μία από τις κορυφαίες ομάδες στην ιστορία του ευρωπαϊκού πόλο. Οι Ιταλοί επέστρεψαν δυναμικά στη διοργάνωση μετά τα διοικητικά ζητήματα που αντιμετώπισαν το προηγούμενο διάστημα και ταξίδεψαν στη Μάλτα έχοντας γνωρίσει μόλις δύο ήττες σε όλη τη σεζόν.

Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού επικρατεί αισιοδοξία ότι η εμπειρία και η ποιότητα του ρόστερ μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές. Οι Φουντούλης, Γενηδουνιάς, Παπαναστασίου, Ζάλανκι και Κάκαρης διαθέτουν σημαντικές παραστάσεις από υψηλού επιπέδου αναμετρήσεις και αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ακόμη μία κρίσιμη ευρωπαϊκή δοκιμασία.

Στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, η κάτοχος του τίτλου Φερεντσβάρος θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελονέτα στις 20:00.

Το πρόγραμμα του Final 4:

Ημιτελικοί - Πέμπτη 11 Ιουνίου

20:00 Μπαρτσελονέτα - Φερεντσβάρος

22:00 Προ Ρέκο - Ολυμπιακός

Σάββατο 13 Ιουνίου