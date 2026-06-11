Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο συνόδευσε την άφιξη της αποστολής του Κουρασάο στη Φλόριντα, με τον πιλότο της πτήσης να κλέβει την παράσταση.

Η Εθνική Κουρασάο ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ποδοσφαιρική ιστορία της, καθώς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο ενθουσιασμός που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας έγινε εμφανής από την πρώτη στιγμή της άφιξής της στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ενόψει της διοργάνωσης.

Κατά την προσγείωση του τσάρτερ που μετέφερε την αποστολή, εκτυλίχθηκε ένα ασυνήθιστο περιστατικό. Ο πιλότος βγήκε από το αεροσκάφος, κατέβηκε στον αεροδιάδρομο και άρχισε να χορεύει μαζί με έναν φίλαθλο που ταξίδεψε με την ομάδα, υπό τους ήχους μουσικής από φορητό ηχείο.

Το στιγμιότυπο δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, με τις χορευτικές κινήσεις του πιλότου να συγκεντρώνουν πλήθος αντιδράσεων και προβολών.

Η παρουσία του Κουρασάο στο Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί ήδη ένα από τα πιο ξεχωριστά γεγονότα της διοργάνωσης, καθώς πρόκειται για τη μικρότερη πληθυσμιακά χώρα που έχει εξασφαλίσει ποτέ συμμετοχή στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι το Κουρασάο θα αγωνιστεί στον 5ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τη Γερμανία, τον Ισημερινό και την Ακτή Ελεφαντοστού.

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