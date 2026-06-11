Pamestoixima.gr: Πρεμιέρα στο Παγκόσμιο με σούπερ προσφορά* για κάθε γκολ στο Μεξικό-Νότια Αφρική

Το παιχνίδι σου τα Σπάει και στο Παγκόσμιο με Σούπερ Προσφορά Γνωριμίας* Χωρίς Κατάθεση!

Pamestoixima.gr: Πρεμιέρα στο Παγκόσμιο με σούπερ προσφορά* για κάθε γκολ στο Μεξικό-Νότια Αφρική
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Η ώρα της σέντρας έφτασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 22:00, γίνεται η πρεμιέρα της κορυφαίας διοργάνωσης με τον αγώνα του 1ου ομίλου ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Μια συναρπαστική αναμέτρηση με πολλές στοιχηματικές επιλογές, ενισχυμένα bet builder ready* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr.

Δείτε επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις για το ματς της πρεμιέρας:

  • Over 2,5 γκολ & Over 7,5 κόρνερ
  • Το Μεξικό να κερδίσει & Over 3,5 γκολ & Over 7,5 κόρνερ
  • Over 0,5 γκολ Μεξικό στο 1ο ημίχρονο & Over 2,5 κόρνερ Μεξικό στο 1ο ημίχρονο
  • Να σκοράρει ο Ραούλ Χιμένεθ
  • Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

Επιπλέον, μια συναρπαστική προσφορά* σε περιμένει στο Pamestoixima.gr για κάθε γκολ στο Μεξικό-Νότιος Αφρική!

Ενισχυμένες αποδόσεις για το ματς Νότια Κορέα-Τσεχία

Στις 5 το πρωί της Παρασκευής ξεκινάει το παιχνίδι της Νότιας Κορέας με την Τσεχία. Δείτε ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr για τον δεύτερο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

Η Νότια Κορέα να κερδίσει & Over 5,5 κόρνερ Νότια Κορέα Ο Πάτρικ Σικ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Τσεχία να κερδίσει Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8,5 κόρνερ Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ Η Τσεχία να κερδίσει & Over 8,5 κόρνερ

Προσφορά* Γνωριμίας Εντελώς Δωρεάν, Χωρίς Κατάθεση για το Παγκόσμιο

Στο Pamestoixima.gr μπαίνεις στον ρυθμό του Παγκοσμίου με μοναδικά δώρα και δύο πίτσες εντελώς δωρεάν*, για να απολαύσεις τη μεγάλη διοργάνωση στο έπακρο!

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