Συγκίνησε ο Λουτσέσκου στον επικήδειο για τον πατέρα του: «Ήταν μαχητής. Πάλεψε, νίκησε, έχασε»
Οnsports team 10 Απριλίου 2026, 20:52
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποχαιρέτησε τον πατέρα του, Μιρτσέα και συγκίνησε με τον επικήδειο λόγο του, τονίζοντας ότι: «πέρασε από κάθε πιθανή κατάσταση που μπορεί να προσφέρει η ζωή».

Το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο Μιρτσέα Λουτσέσκου είπαν τα μέλη της οικογένειας του στην κηδεία που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή (10/04).

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, συγκίνησε με όσα είπε για τον πατέρα του στον επικήδειο λόγο του. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ με δάκρυα στα μάτια, ανέφερε:

«Ήταν ο πατέρας μου. Ήταν μαχητής. Πάλεψε, νίκησε, έχασε. Ήταν χαρούμενος, ήταν λυπημένος. Πέρασε από κάθε πιθανή κατάσταση που μπορεί να προσφέρει η ζωή. Βοήθησε πολλούς ανθρώπους. Έκανε λάθη. Η ζωή του καθοδηγούνταν από πάθος, ένα μεγάλο πάθος: το ποδόσφαιρο. Γνώρισε πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη ζωή και οφείλει πολλά σε πολλούς.  

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι, έστω και για μια στιγμή, ήταν μέρος της ζωής του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτές τις στιγμές και που τον συνοδεύουν στο τελευταίο του ταξίδι. Η ζωή του ήταν ξεχωριστή και εγώ, ως γιος του, θέλω να είναι χαρούμενος για όλα όσα πέτυχε».

Στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου έδωσε το «παρών» κι αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, στη Ρουμανία βρέθηκαν οι Νίκος Σαββίδης, Μαρία Γκοντσάρεβα, Χρήστος Καρυπίδης, Αντρέ Βιεϊρίνια και Παντελής Κωνσταντινίδης.

Η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου


