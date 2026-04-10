Μιρτσέα Λουτσέσκου: Στον Άγιο Ελευθέριο η σορός του - Το μεσημέρι η ταφή
Onsports Team 10 Απριλίου 2026, 10:38
Μιρτσέα Λουτσέσκου: Στον Άγιο Ελευθέριο η σορός του - Το μεσημέρι η ταφή

Στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου στο Βουκουρέστι μεταφέρθηκε η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Το πρωί της Μ. Παρασκευής (10/04) αναχώρησε η νεκρώσιμη πομπή με το φέρετρο του εμβληματικού Ρουμάνου προπονητή από το Εθνικό Στάδιο με προορισμό την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου στο Βουκουρέστι.

Εκεί, τελείται η νεκρώσιμος ακολουθία, με αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση στην οικογένεια και τους στενούς καλεσμένους, ενώ το μεσημέρι, στις 12:00 θα ξεκινήσει η πομπή για το νεκροταφείο Bellu.

Η ταφή του Μιρτσέα Λουτσέσκου θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικές τιμές, ως μία ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του στον αθλητισμό της χώρας. Μάλιστα, η ταφή, έπειτα από επιθυμία της οικογένειας θα γίνει χωρίς την παρουσία κοινού.



