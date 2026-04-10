Μιρτσέα Λουτσέσκου: Πλήθος κόσμου στο «ύστατο χαίρε» - Αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ στο Βουκουρέστι

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι το «τελευταίο αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, έναν από τους πιο εμβληματικούς και επιδραστικούς προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον Ναό του Αγίου Ελευθερίου, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών» για να τιμήσει τη μνήμη του, αποχαιρετώντας μια προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο άθλημα.

Η πομπή που ακολούθησε με το φέρετρο, τυλιγμένο με τη ρουμανική σημαία, κατευθύνθηκε προς το κοιμητήριο Μπελού, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή με στρατιωτικές τιμές, ως ένδειξη αναγνώρισης της τεράστιας προσφοράς του στο ρουμανικό αλλά και στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η διαδικασία εξελίχθηκε μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, με την πρωτεύουσα της Ρουμανίας να αποχαιρετά σιωπηλά έναν άνθρωπο που σημάδεψε γενιές ποδοσφαιρόφιλων.

Εμφανώς συγκινημένος, δίπλα στη μητέρα του, στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, γιος του εκλιπόντος και προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχαιρέτισε όχι μόνο τον πατέρα του αλλά και τον άνθρωπο που υπήρξε καθοριστικός μέντορας στην πορεία και την εξέλιξή του.

Στην τελετή παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες του ρουμανικού ποδοσφαίρου, όπως οι Γκεόργκε Χάτζι, Ιοάν Αντόνε, Ιονούτ Λουπέσκου, Ντορίν Ματέουτς και ο Τζίτζι Μπεκάλι, ενώ το «παρών» έδωσαν και εκπρόσωποι της πολιτικής και αθλητικής ζωής της χώρας, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της απώλειας.

Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία αντιπροσωπείας του ΠΑΟΚ, αποτελούμενη από τη Μαρία Γκοντσάροβα, τον Χρήστο Καρυπίδη, τον Αντρέ Βιεϊρίνια και τον Παντελή Κωνσταντινίδη που ταξίδεψε στο Βουκουρέστι για να τιμήσει τον σπουδαίο προπονητή και να σταθεί δίπλα στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έχοντας αφιερώσει περισσότερες από έξι δεκαετίες στο ποδόσφαιρο, ως προπονητής, καθοδηγητής και σημείο αναφοράς για αμέτρητους ποδοσφαιριστές και ομάδες. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ενεργός, αφήνοντας πίσω του μια βαριά κληρονομιά που ξεπερνά τα αποτελέσματα και τους τίτλους, καθώς η επιρροή του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο παραμένει διαχρονική.